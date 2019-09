Sulmona: il Comune organizza il nuovo sistema dei buoni mensa

Il Comune di Sulmona ha reso noto oggi che al fine di agevolare le famiglie nell’utilizzo del nuovo servizio digitalizzato, che sostituirà i buoni cartacei della mensa scolastica, e fornire informazioni per interagire con la nuova piattaforma informatica, si svolgeranno nella ex Caserma Pace incontri con i referenti della “Ristocloud”:L’innovazione riguarda un sistema informatizzato di registrazione-controllo pasti e pagamento online del servizio per chi usufruirà della mensa secondo la fascia ISEE di appartenenza. Il nuovo sistema consente anche la rilevazione dei menù, con un’interfaccia utente/operatore intuitiva, ricca di informazioni che agevoleranno i rapporti con le famiglie ed eviteranno le file negli uffici. Le novità riguardano soprattutto la possibilità di accedere, tramite il sito web del Comune, al nuovo programma gestionale, cliccando su “Portale Mensa Scolastica” o collegandosi al link https://comunedisulmona.epspa cloud.it , per ricevere comunicazioni di interesse sul proprio cellulare, attravreso sms o e-maikl, reperire informazioni nutrizionali sui prodotti in menù, ricaricare il credito per il servizio nelle forme di pagamento, previste, monitorare il conto di pagamento, le ricariche effettuate e le presenze al servizio mensa dell’alunno fruitore, ossia i pasti consumati. (h. 18,00)