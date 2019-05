Sulmona, il Comune ora si occupa di pascoli

Sulmona,6 maggio– Sono stati assegnati i Pascoli ad otto aziende zootecniche che hanno presentato richiesta al Comune di Sulmona. “E’ stata completata l’assegnazione dei pascoli per il 2019, ma il nostro impegno è quello di raggiungere l’obiettivo, auspichiamo già dal prossimo anno, di un’assegnazione quinquennale, ponendo fine, dunque, ad affidamenti temporanei così brevi. Siamo riusciti infatti a sbloccare la procedura per la pubblicazione della verifica demaniale, che consentirà all’amministrazione di dotarsi, fra gli altri strumenti, di un piano dei beni agro-pastorali per fidelizzare prioritariamente gli allevatori locali alla cura del territorio, garantendo loro lotti pascolivi per periodi pluriennali, sui quali possono richiedere i premi comunitari previsti dal Piano di Sviluppo Rurale regionale 2014/2020” afferma l’assessore alle Politiche dell’Agricoltura Manuela Cozzi, sottolineando che “è un beneficio anche per il territorio, in quanto siamo in grado di effettuare un continuo monitoraggio degli allevamenti, dalla cui salute dipende anche la qualità dell’ambiente”. In virtù di tale assegnazione, infatti, le aziende potranno presentare istanza anche per un’indennità compensativa per le zone montane, nel 2019, secondo il bando pubblico della Regione, un aiuto, in sostanza, per gli agricoltori delle aree svantaggiate”. (h. 14,30)