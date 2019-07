Sulmona: il Comune lavora al rilancio Area industriale

Sulmona,22 luglio– Il rilancio dell’area industriale del Comune di Sulmona è stato al centro del tavolo tecnico che si è tenuto questa mattina nella sede della presidenza della Provincia dell’Aquila, con lo scopo di individuare le possibili soluzioni riguardanti il PRT e le norme tecniche di attuazione. “E’ stato un incontro proficuo e fondamentale per la nostra città: un’occasione per porre le basi in vista della rivisitazione del Piano Regolatore del Nucleo Industriale, della conseguente ipotesi di variante al PRG e della ridefinizione in base alle nuove esigenze che il mercato oggi richiede, al fine di rendere competitivi gli investimenti nella nostra area. Solo così riusciremo a trovare spazio per nuovi insediamenti e a salvaguardare le aziende che oggi, in una situazione di forte crisi congiunturale, sono ancora disposte ad investire”. Lo afferma l’assessore Luigi Biagi, il quale ha partecipato alla riunione insieme al nuovo dirigente del III Settore, ing. Gianfranco Niccolò, alla presenza del presidente della Provincia Angelo Caruso e dei tecnici della Provincia e dell’Arap.(h. 17,00)