Sulmona: il Comune lavora al ” piano buche” 2

Sulmona, 16 gennaio- “Sono iniziati ieri gli interventi per la messa in sicurezza di alcune strade cittadine attraverso la copertura delle numerosissime buche che si sono create recentemente e dopo che un “Piano Buche” era già stato avviato nel mese di dicembre scorso. Si tratta di una situazione complessa, rilevatasi più grave di quanto previsto a seguito della abbondante nevicata dei giorni scorsi” E’ quanto afferma il vicesindaco Nicola Angelucci

“Si sta facendo tutto il possibile per garantire sicurezza e percorribilità delle strade, con il rifacimento di specifici punti di asfalto. Al lavoro le squadre di operai che stanno utilizzando, purtroppo, catrame a freddo, in quanto l’attuale situazione non consente interventi con catrame a caldo. E’ una fase successiva al Piano Neve, pertanto l’intenzione è quella di selezionare le criticità e intervenire rapidamente cercando di evitare ulteriori problemi. Certo che queste situazioni pesano molto sul bilancio del Comune e molte volte fermano altre iniziative importanti in altri settori, eppure si continua a tagliare i trasferimenti ai Comuni premiando, invece, chi non rispetta le regole”.(h. 18,00)