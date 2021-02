Sulmona: il Comune erogherà entro fine mese i contributi alle prime 50 imprese

Il Vice sindaco ha annunciato che sono state perfezionati in maniera scrupolosa i controlli sulle 106 domande presentate. Quattro sono arrivate fuori termini. Il 40% dei partecipanti esclusi non era in regola nel 2019 mentre il 30% era rappresentato da istanze erano prive dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando

Sulmona, 10 febbraio– Il Comune a sostegno delle imprese locali. Entro la fine del mese sarà erogato il contributo “una tantum” a fondo perduto che è stato assegnato oggi, con determina dirigenziale, a 50 imprese risultate beneficiarie. Sono state 106 le domande pervenute, 4 quelle arrivate oltre i termini di scadenza del bando del Comune. “Abbiamo proceduto ad effettuare tutte le verifiche dettagliate, prima di stilare la graduatoria delle istanze ammesse, al fine di erogare il contributo, e questo scrupoloso iter ha allungato i tempi, ma garantiamo la consegna del contributo entro fine mese”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco.

“Circa il 40% dei partecipanti esclusi non era in regola per il 2019 con i tributi dovuti al Comune” spiega il vicesindaco “il 30% risultavano attività non sospese dal DPCM, cui l’avviso faceva riferimento, il restante 30% è rappresentato da istanze prive di requisiti di ammissibilità come previsti dal bando (sede legale in altro Comune, mancanza di firma, di documenti di riconoscimento allegati etc). Nei casi in cui è stato possibile, sono state richieste integrazioni al fine di non pregiudicare l’ammissione. Coloro che non sono stati ammessi possono richiedere informazioni presso il Suap. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto.

A breve” annuncia il vicesindaco “saranno riaperti i termini del bando, così che coloro che in questa prima fase sono stati esclusi potranno presentare nuovamente domanda di ammissione, ponendo maggiore attenzione nel compilare ed allegare quanto richiesto, versando con ravvedimento operoso, prima dell’istanza, anche quanto dovuto per tributi, spesso di importi ben al di sotto del contributo che potrebbe essere concesso. In questi mesi di pandemia così duri e difficili” conclude “abbiamo voluto far sentire alle aziende la vicinanza dell’amministrazione dando un minimo ristoro, con risorse del Comune, alle imprese, individuate con un codice ateco nel Dpcm del 3 novembre 2020, che sono state maggiormente penalizzate e costrette alla chiusura a seguito dell’emergenza Covid-19. Si sta lavorando affinchè anche altri comparti danneggiati dalle chiusure, anche indirettamente, possano ottenere un minimo ristoro”.