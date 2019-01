Sulmona: il Comune aderisce alla Zes. Finalmente una bella decisione

– L’amministrazione comunale ha aderito all’istituzione della Zes nell’ area industriale di Sulmona. “La Zona Economica Speciale (zes) è un’ opportunità per il rilancio economico del nostro territorio e abbiamo aderito con convinzione al fine di rendere maggiormente attrattiva l’area per nuovi insediamenti produttivi, puntando prioritariamente a riattivare i capannoni dismessi del nostro nucleo industriale per la valorizzazione del tessuto produttivo locale con evidenti benefici per l’occupazione”. E’ quanto afferma il sindaco“Con la delibera (n 11 del 28/1/2018) la Giunta ha aderito alla Zes, partecipando allache sarà presentato dalla Giunta regionale e dovrà essere approvato dal Ministero, in linea con quanto abbiamo asserito negli incontri pubblici ai quali abbiamo partecipato nei mesi scorsi convocati dalla Regione. In fase esecutiva il Comune si farà parte attiva al fine di garantire sgravi fiscali e agevolazioni amministrative strategiche e/o credito d’imposta per favorire nuovi insediamenti e lo sviluppo della nostra area”. (h. 17,00)