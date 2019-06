Sulmona: il Circolo Collezionismo presenta nuovo volume

Sulmona,7 giugno– Sarà presentato domani, sabato otto giugno 2019 alle ore diciassette, nell’archivio di stato di Sulmona, il nuovo libro realizzato dal circolo collezionismo di Sulmonaavente il titolo storia postale di Sulmona dal regno di Napoli al regno d’Italia 1800 – 1861,curato dal socio del circolo Angelo Gaetano Porrovecchio.Il libro descrive e rappresenta un viaggio interessante nella celebre storia delle poste e della realtà postale avente come tema storico la storia postale dal regno delle due Sicilie, regno più vetusto d’Italia, sino al nuovo regno italiano, in una parabola storico culturale postale interessante. Il circolo collezionismo di Sulmona continua la sua opera fondamentale di presentazione e pubblicazione di libri preziosi sulla storia postale, la quale ha contribuito a rappresentare e far essere protagonista la storia, con i suoi avvenimenti.

Andrea Pantaleo