Sulmona: il centrodestra e le amministrative del prossimo anno

Sulmona, 4 luglio-Con questo intento, ed in vista del prossimo appuntamento di rinnovo del consiglio comunale previsto per la primavera del 2021, si sono riuniti ieri sera presso un locale sulmonese, i responsabili cittadini e territoriali, i consiglieri regionali e comunali di Sulmona di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Il forte spirito di coesione emerso consente di promuovere un’ampia coalizione che a fianco alle tre componenti politiche unisca associazioni e persone animate dalla voglia di contribuire a rilanciare la città, riscattandola dal degrado economico e sociale cui è stata relegata, e facendole riacquistare un ruolo nell’ambito regionale che ha perso totalmente (finanche in ambito territoriale del centro Abruzzo) il suo ruolo guida.

La fallimentare esperienza civica che si sta concludendo, fatta di improvvisazione, di personalismi esasperati, di continue dimissioni e sostituzioni di sindaco e assessori, di clientelismo e caporalato elettorale esaltato attraverso un uso immorale degli enti sovracomunali, non deve trovare spazio per nuove avventure. Sulmona deve risorgere attraverso la politica fatta di confronto e non di feudi medioevali, così da consentirle di farsi rappresentare anche nelle sedi istituzionali con amministratori così legittimati.

E deve farlo scegliendo autonomamente chi meglio potrà essere la sintesi delle forze politiche e delle associazioni che comporranno la coalizione, senza condizionamenti o imposizioni esterne, perché è il momento di affidare la guida del territorio a chi dalla coalizione cittadina viene riconosciuto come il più idoneo a rivestirne il ruolo. Il centrodestra di Sulmona non ammetterà spaccature perché potrebbe essere l’ultima occasione per restituire speranza alla città. E con queste premesse che le tre forze politiche del centro destra, con il desiderio di vedere aggregarsi all’iniziativa altre forze politiche, movimenti e associazioni del territorio, intende iniziare il percorso di avvicinamento all’appuntamento elettorale. La coalizione di centrodestra tornerà a riunirsi a breve per iniziare ad approfondire le varie tematiche sulle quali articolare il programma amministrativo, individuandone le soluzioni, ed invitando ad un confronto sulle stesse gli amministratori regionali. (h. 13,00)