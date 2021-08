Sulmona: il cardiologo Di Tommaso muore in Ospedale mentre visita pazienti

Sulmona, 3 agosto- il cardiologo Domenico Di Tommaso, conosciutissimo e apprezzato professionista,è morto stamani in Ospedale a Sulmona mentre stava visitando i suoi pazienti. La tragedia si è consumata in pochi minuti sotto gli occhi dei suoi collaboratori e delle persone che attendevano di essere visitate e ogni sforzo per strapparlo alla morte è stato vano.Di Tommaso aveva 64 anni ed era prossimo alla pensione e nessuno poteva immaginare che quella che doveva essere una normale giornata lavorativa si sarebbe trasformata in pochi minuti in una realtà he nessuno poteva immaginare. La notizia ha fatto subito il giro della città ed ha suscitato enorme impressione