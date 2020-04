Sulmona: il 25 aprile in tempi di Coronavirus

Sulmona, 24 aprile– In occasione della ricorrenza del 75° anniversario della Liberazione, domani 25 aprile alle ore 10.30 il sindaco Annamaria Casini deporrà la corona d’alloro al monumento ai Caduti situato a Piazza Tresca. Come da disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno, le celebrazioni quest’anno non potranno essere tenute nella tradizionale formula che questa Città, Medaglia d’Argento al Valor Militare, ha da sempre osservato, rendendo omaggio ai Caduti di tutte le guerre e a tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la Libertà.

“La Città di Sulmona, che mi onoro di rappresentare, domani, nella Giornata dall’alto significato, il quale è fondamentale che sia ricordato e tramandato ai giovani, rispetterà quanto disposto dal Prefetto dell’Aquila. Oltre alla presenza di una sola autorità deponente, parteciperà un’unica rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, scelta dalle stesse in accordo tra loro, così come da disposizione prefettizia. Non potranno essere presenti i cittadini, ma sarò onorata di rappresentarli nel momento solenne della deposizione della Corona rendendo omaggio e onore ai Caduti, a nome dell’intera Città”. Lo rende noto il sindaco Annamaria Casini. (h. 16,30)