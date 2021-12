Sulmona, i vincitori del concorso di canto lirico ‘M.Caniglia’ 2021

Sulmona, 6 dicembre– E’ il giovane soprano Monica Conesa (Stati Uniti) la vincitrice del Primo Premio del concorso di canto lirico Maria Caniglia . 2021. Il secondo premio è andato a Francesca Maionchi soprano (Italia), mentre il terzo premio è stato assegnato a David Kerber, tenore (Austria).

MONICA CONESA : Soprano cubana-americana, nata negli Stati Uniti nel 1996.Appena laureata alla Manhattan School of Music di New York ha debuttato a Vienna al Summer Music Festival nell’opera Bridesmaid di Scott Joiner, ha recentemente cantato nel ruolo di Santuzza nella Cavalleria Risììusticana a Modena.

Svolge intensa attività concertistica negli Stati Uniti ed in Italia.Ha vinto quest’anno il primo premio al concorso internazionale di canto Fausto Ricci di Viterbo. Si è esibita con l’accompagnamento del maestro Leonardo Angelini dalla Tosca di Puccini l’aria Vissi d’arte.

FRANCESCA MAIONCHI :Soprano, nata a Lucca nel 1994.Laureata con il massimo dei voti al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara ha poi frequentato l’accademia Puccini di Torre del Lago e partecipato a molte masterclass. Debutta nel 2016 nella Cavalleria Rusticana nel ruolo di Lola in Toscana e poi nella Bohéme al Teatro del Giglio di Lucca.

Ha tenuto molti concerti in Europa e nel 2020 è stata al fianco di Andrea Bocelli in recital tenuti nei teatri della Lettonia e Lituania ed in Arabia Saudita e quest’estate ha debuttato nel Festival Puccini di Torre del Lago nella prima nazionale dell’opera L’Altro Giacomo di Renato Raimo e ne La Traviata al Teatro Verdi di Pisa. Si è esibita con Le Nozze di Figaro di Mozart l’aria Porgi amor

DAVID KERBER, Tenore, nato in Austria nel 1998, ove vive .Ha iniziato lo studio del canto classico all’età di cinque anni venendo ammesso al noto Wilten Boy’s Choir.Ha dedicato particolare studio alla musica barocca, per poi avvicinarsi al mondo dell’operetta con concerti tenuti a Vienna.Ha debuttato nel 2019 al Festival Bregenzer in Austria nell’opera Eugene Onegin.Nel 2021 ha ottenuto premi al Concorso Internazionale di Canto Haydn. Ha cantato da L’elisir d’Amore di Donizetti l’aria Quanto è bella.

I premi ai vincitori consegnati dal Sindaco di Sulmona Di Piero, dal Presidente della Banca Credito Cooperativo di Pratola Peligna, dal Presidente e dal Direttore della Carispaq.

Premio Speciale Lions International è stato assegnato al giovane baritono coreano Gyungmin, premi speciali anche per il soprano italiano Ester Gabriella Ventura e al tenore italiano Francesco Lucii, mentre il Premio del pubblico è andato alla vincitrice Monica Covesa.

Protagonista della serata è stata anche l’Orchestra sinfonica G. Rossini di Pesaro, diretta dal M° Carlo Lucantoni con cui i concorrenti si sono esibiti nella seconda parte della serata, mentre nella prima parte erano accompagnati al pianoforte dal M° Leonardo Angelini.

Il presidente della Giuria Cecilia Gasdia , da 10 anni alla presidenza della Giuria del Premio ha ribadito il livello altissimo dei cantanti in gara quest’anno: tutti giovanissimi tra i 23 ed i 25 anni . Per alcuni di loro già si sono create delle opportunità. ” Due dei cantanti finalisti – ha annunciato la presidente in anteprima- hanno già pronto un contratto di scrittura per le produzioni dell’Arena di Verona nel 2022″

“Lunga vita al Premio Caniglia…nonostante tutte le difficoltà” ha augurato il Direttore artistico Gaetano Di Bacco. Il concorso di canto Maria Caniglia, da lui organizzato e diretto da 13 anni, oltre ad essere un fiore all’occhiello per la città di Sulmona, dopo 36 anni dalla sua fondazione continua a svolgere il ruolo di trampolino per le voci nuove della lirica internazionale.

L’iniziativa è realizzata anche grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, BCC di Pratola Peligna, Lions International