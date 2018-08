Sulmona:  i sindacati sollecitano un incontro urgente sulla vicenda  Ospedale

Sulmona, 23 agosto– Con una nota inviata al Direttore generale della Asl, al sindaco della città, all’Assessore regionale alla sanità e perfino ai Capigruppo in Consiglio comunale a Sulmona i rappresentanti delle OO. SS. Cgil-Cisl Uil (Pasqualon, Incorvati e Ferretti) hanno chiesto “un incontro urgentissimo al fine di ricevere chiarimenti circa la “ revoca in autotutela” (a seguito di segnalazioni) del citato lotto 2 “Apparecchiature Sala Elettrofisiologia” (in quanto non conferenti con la tipologia di attività assistenziali erogabili nel P.O. di Sulmona).

Le scriventi OO.SS. ritengono che, in vista del prossimo trasferimento di alcune UU.OO., tra cui la UOC di Cardiologia Utic) nel nuovo Ospedale di Sulmona, le attività al suo interno debbano essere garantite con personale ed apparecchiature adeguate, e che debbano essere immediatamente garantiti i necessari investimenti tecnologici per la sostituzione di apparecchiature e macchinari obsoleti. Non vorremmo – conclude la richiesta- che a Sulmona venga (a breve?) inaugurato il Nuovo Ospedale e che lo stesso non venga riempito di concreti contenuti e servizi utili e necessari per la popolazione di questo territorio e per l’intera Provincia dell’Aquila “ (h. 18,00)