Sulmona: i sanitari negli alloggi sfitti del Contratto di quartiere ora la scelta preoccupa i residenti

Sulmona, 31 marzo– Hanno già inviato tramite posta certificata una lettera al Comune, alla Asl e alla Prefettura i residenti della zona dove sorgono le palazzine Ater “per avere chiarimenti in merito alla proposta di utilizzare gli alloggi rimasti sfitti del Contratto di Quartiere per ospitare personale sanitario che lavora con pazienti affetti da Covid-19 o persone in quarantena o che hanno superato il virus e devono rimanere in isolamento”.

“Abbiamo esposto agli organi competenti- sostengono i residenti della zona– le nostre paure e perplessità e abbiamo chiesto chiarimenti in merito all’annuncio pubblicato sulla pagina ufficiale del comune di Sulmona e della stampa dall’ assossere alla Protezione Civile. Mostriamo la nostra solidarietà al personale sanitario che svolge il proprio lavoro con abnegazione, ma chiediamo formalmente le assunzioni di responsabilità degli organi preposti rispetto alla sicurezza dello stabile, posto in una zona popolosa di Sulmona, servita da servizi essenziali e assunzioni di responsabilità formali rispetto salute di chi lo abita. Purtroppo l’ annuncio inatteso del Comune ha creato anche dissidi tra gli inquilini e alcuni sanitari che si sono sentiti offesi da parole pronunciate in un momento di sconforto in un clima già di tensione emotiva notevole. Il decreto Cura Italia fornisce ai comuni mezzi e poteri per mettere in sicurezza personale sanitario e cittadini. Ci sentiamo cittadini di serie b, esposti nelle nostre case a eventuali pericoli di contagio”. (h. 14,00)