Sulmona, Grazy for football. Domani al Cinema Pacifico

Sulmona, 3 maggio–Domani mattina alle ore 10, presso il Cinema Pacifico, sarà proiettato per gli alunni delle classi quarte del Polo Scientifico tecnologico "Fermi", il docufilm CRAZY FOR FOOTBALL, la storia della prima nazionale di calcio per pazienti psichiatrici che ha disputato il primo campionato del mondo per persone con problemi di salute mentale, ad Osaka in Giappone nel 2016.

È una storia di sport, ma anche un grande progetto sociale che ha permesso a molti ragazzi affetti da disturbo mentale di ritrovare il sorriso e di riprendere consapevolezza di se stessi e del proprio ruolo nel mondo.

La proiezione al cinema Pacifico è stata resa possibile grazie al contributo di UEFA FOUNDATION FOR CHILDREN con il patrocinio della FIGC, che insieme all’associazione no profit ECOS e al media partner HDRà, hanno promosso il progetto CrazyFor Football At school, che toccherà 9 città Italiane con 14 proiezioni dedicate alle scuole.

Al termine della proiezione ci sarà un dibattito con alcuni protagonisti del documentario. Saranno presenti il calciatore della Nazionale Crazy For Footabll, Sandro Faraoni detto “Sandrone”, il Commissario Tecnico Enrico Zanchini e il medico psichiatra che ha promosso tutto questo progetto il dr Santo Rullo. (h. 21,00)