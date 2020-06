Sulmona: gli imprenditori ancora protagonisti nella pulizia del Parco fluviale

Sulmona, 21 giugno– Questa mattina all’interno del Parco Fluviale di Sulmona sono proseguiti i lavori di pulizia e ripristino Dell’intera area definita anche il “polmone verde della città di Sulmona”. Protagonisti di una nuova giornata di solidarietà gli imprendtori

Walter Tirimacco titolare della Pavind di Sulmona, Pasquale di Toro imprenditore edile proprietario della ditta Edil Toro di Sulmona, Alessandro Spinosa responsabile della Spinosa Scavi, Marco Silvestrititolare della ditta Edilesse, oltre alla presenza dei volontari della frazione della Badia di Sulmona presieduta da Gateano D’Amato, ed il Comitato volontari della zona Peep presieduto da Bruno Acreman si è notata la presenza anche l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Sulmona Salvatore Zavarella

Fra gli operatori volontari anche alcuni cittadini insieme ai giovani al fine di ridare al Parco fluviale la giusta realtà, la presenza che merita.. Una giornata di attività, volontariato, coesione sociale, passione per le bellezze della nostra città

Durante il lavori di pulizia, i quali ancora una volta sono stati eseguiti gratuitamente da tutti gli operatori occorsi, alcuni di essi hanno fatto un’infelice scoperta. In un punto situato in prossimità della strada che costeggia il Parco Fluviale e la fontana Japasseri, in direzione della salita che conduce alla circonvallazione, è stata rinvenuta una scatola contenente cinquanta proiettili calibro 38 special per pistola a rotazione. È stata allertata ed avvisata la Polizia di Stato la quale è prontamente giunta sul posto con una volante; gli agenti hanno preso in consegna la scatola con le pallottole, oltre a fare i rilievi del caso. Rinvenimento che auspichiamo non desti allarme considerando che, chi ha collocato la scatola all’interno del parco fluviale, molto probabilmente mirava a disfarsi dei proiettili oppure nasconderli poiché li possedeva in maniera abusiva. (h. 14,00)

Andrea Pantaleo