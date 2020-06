Sulmona: gli auguri del sindaco Casini a tutti gli studenti

Hanno dovuto affrontare una prova difficile, dialogando con insegnanti e compagni di classe attraverso un computer, e dovendo allo stesso modo vivere a distanza le relazioni con gli amici e gli affetti e modificando così sensibilmente le abitudini quotidiani. Hanno Imparato cosa vuol dire adattarsi ai cambiamenti e a rispettare le regole chiusi a casa per mesi, sicuramente cosa non facile per bambini e adolescenti. Un ringraziamento speciale va alla scuola, nelle sue varie articolazioni, che è stata davvero all’altezza della situazione.

L’augurio speciale mio e della amministrazione va a voi ragazzi: che possiate fare tesoro di questa esperienza, seppur drammatica, affinché possiate trarre il più prezioso insegnamento utile non solo ad arricchire il vostro bagaglio culturale e personale, ma ad affrontare il mondo là fuori, che non riserva sempre gentilezze.

Da parte nostra, ce la metteremo tutta per garantire una riapertura in sicurezza delle scuole, proseguendo, come stiamo facendo da settimane, a lavorare in stretta sinergia con le dirigenti scolastiche per individuare le migliori soluzioni logistiche ed organizzative possibili ” .