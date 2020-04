Sulmona: gli auguri alla città del Presidente Di Marzio

Sulmona,11 aprile– in questi giorni ci apprestiamo ad onorare la Santa Pasqua e lo faremo in una maniera differente, forse meno gioiosa degli altri anni ma lo faremo tutelando noi stessi e soprattutto gli altri, i nostri parenti, figlie e figli, nipoti ed amici. Tutti siamo stati chiamati a ridisegnare il nostro tempo, le nostre giornate e la nostra vita. In questo nuovo tempo nessuno sarà lasciato solo perché forte è il senso della fratellanza e della solidarietà da parte di tutti e per tutti. Non da meno deve essere il senso della vicinanza perché una semplice parola, un piccolo gesto possono aiutare tutti ad affrontare questo momento, queste giornate di festa, dove la festa non esiste, con uno spiraglio di gioia. Nessuna e nessuno verrà lasciato solo ed ognuno, da questa tragica esperienza, riserverà nel proprio cuore un piccolo spazio per un messaggio fraterno di rinascita e di unità.