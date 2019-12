Sulmona; gli alunni della Dottrina Cristiana scrivono a Babbo Natale

Sulmona, 20 dicembre- In occasione delle festività di Natale, molte sono le iniziative promosse in città attendendo la vigilia del ventiquattro dicembre, la notte di Natale. Questa mattina a Sulmona, in Piazza Brigata Maiella, all’interno dell’ufficio delle Poste centrali, ha avuto luogo l’evento promosso con gli alunni della seconda e terza elementare, della Dottrina Cristiana i quali hanno letto le lettere indirizzate a Babbo Natale, missive contenenti i loro desideri.

Poste Italianeha voluto ancora una volta rinnovare la tradizionale iniziativa delle letterine a Babbo Natale. A partecipare per l’appunto all’evento, circa quaranta alunni della classe seconda e terza elementare della Dottrina Cristiana, accompagnate da suor Alessandra Carosone, dalle maestre Chiara Baldi, Erika Angeluccie dalla presidente del consiglio d’istituto Loredana Zucco. Prima di procedere ad imbucare e spedire le lettere, nella cassetta postale speciale, allestita per l’occasione, i bambini hanno letto i loro desideri per questo natale 2019, nell’emozione generale.

Ora l’intero contenuto della cassetta sarà preso in carico dai postini di Babbo Natale, al fine di consegnarlo direttamente al generoso destinatario, il quale procederà a rispondere ad ogni destinatario. Ogni anno, difatti, migliaia sono le lettere indirizzate al vecchio panciuto con la barba bianca, alla Befana, a Gesù Bambino, ad altre destinazioni, le quali sono particolarmente care a tutti i bambini che i postini di Babbo Natale intercettano nel circuito postale, ed alle quali Babbo Natale fa pervenire una risposta personalizzata, accompagnata da un piccolo dono. Oltre alle parole di Babbo Natale le lettere di risposta conterranno anche l’invito per tutti i bimbi, che spediranno la cartolina, a partecipare ad una vera e propria missione, il villaggio di Santa Klausil quale è stato messo a soqquadro e, solo con l’aiuto dei bimbi, gli elfi saranno in grado di sistemarlo.

Questo sarà possibile scaricando l’app “Piccoli aiutanti del Villaggio”,attraverso la quale i più piccoli potranno divertirsi contribuendo al raggiungimento di questo obiettivo. La capacità d’esprimere emozioni e idee, scegliendo con cura le parole più adatte, rappresenta una risorsa utile e preziosa anche nell’era del digitale. Scrivere una lettera con carta e penna aiuta a sviluppare e migliorare la creatività, la fantasia, l’efficacia espressiva. L’iniziativa di Poste Italiane, rivolta ai nativi digitali, rappresenta anche un fondamentale, prezioso contributo, al loro percorso formativo, rimembrando loro la bellezza della scrittura.

Nella cerimonia d’oggi non è mancato l’emozionante, fondamentale incontro e colloquio con Babbo Natale, impersonato da Mauro Santavenere dipendente delle poste oggi in pensione, il quale ha rappresentato una delle figure millenarie del Santo Natale care a tutti i bambini del mondo. La figura di Babbo Natale ha fatto sognare e gioire nel corso della storia innumerevoli generazioni di bambini in tutto il mondo. Protagonisti di ogni Natale sono i fanciulli ai quali auguriamo ogni fortuna, ogni bene, di conseguire e raggiungere nel corso della vita i traguardi più autorevoli. Noi del giornale porgiamo sin da ora erga omnes in nostri più affettuosi, sinceri auguri di un felice e sereno Natale 2019.

Andrea Pantaleo