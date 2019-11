Sulmona, “Giuseppe Capograssi e l’impegno dei cattolici in politica”.

Sulmona, 24 novembre– Sabato 30 novembre 2019, h. 10.00, presso la sala del centro Diocesano di Sulmona (Viale Roosvelt) si terrà il Convegno “Giuseppe Capograssi e l’impegno dei cattolici in politica”.

Apriranno il Convegno i saluti del Vescovo di Sulmona Valva, S.E. Mons. Michele Fusco, del Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri, e dell’Avv. Lando Sciuba, Presidente sezione Abruzzese della Fondazione Capograssi. Introdurrà i temi del Convegno Fabrizio Politi, professore di diritto costituzionale nell’Università dell’Aquila, che coordinerà gli interventi di Biagio De Giovanni, emerito della Università l’Orientale di Napoli, di Fabrizio Marinelli, dell’Università dell’Aquila, di Paolo Ridola e di Giovanni Bachelet entrambi dell’Università “La Sapienza” di Roma.

“Il Convegno vuole costituire una riflessione profonda sul ruolo odierno dei cattolici in politica, prendendo le mosse dal pensiero di Giuseppe Capograssi. Questo è l’obiettivo che intende raggiungere il gruppo di lavoro che ha organizzato il convegno”, dichiara il Prof. Fabrizio Politi. “Il tema del’impegno dei cattolici in politica attraversa tutta la storia d’Italia ed anche in questi giorni il tema è particolarmente dibattuto a livello sia politico che culturale”.

Il Convegno intende pertanto essere un’occasione per tornare a riflettere sulla figura di Giuseppe Capograssi e, prendendo lem mosse dal pensiero del filosofo e giurista sulmonese, per svolgere una riflessione autorevole sui problemi odierni della politica italiana e sulle modalità di organizzazione della rappresentanza politica in un momento di disincanto e della “fine delle appartenenze di campo”.

Al convegno sono stati invitati e saranno presenti selezioni di studenti della scuole cittadine e studiosi ed estimatori di Capograssi provenienti da tutta Italia.(h.8,00)