Sulmona: Giovedì Santo, la secolare tradizione dei Sepolcri

Sulmona,8 aprile– La settimana santa annovera tradizioni antichissime tramandate di generazione in generazione sino ad esser giunte ai nostri giorni e, fra esse, quella del Giovedì Santo, giornata dedicata ai Sepolcri la quale vede esser protagoniste le chiese nelle quali vengono allestiti. Ogni Sepolcro rappresenta una parte importante della tradizione cattolica e un tempio di preghiera, raccoglimento. Il giovedì santo è momento di preghiera, riflessione, particolare devozione; l’antica tradizione dei Sepolcri è giornata che precede i riti del venerdì santo della processione del Cristo Morto e della cerimonia della Madonna che Scappa in Piazza la domenica di pasqua.

L’imbrunire del giovedì santo, segna l’inizio di uno dei momenti più suggestivi, con la notte che è rischiarata dalla luce dei Sepolcri all’interno delle chiese Sulmonesi, mentre all’interno della chiesa dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio è già stata allestita la processione del Cristo Morto, con i suoi cimeli secolari, chiesa il cui portale, come tradizione secolare trinitaria prevede, si apre alle ore diciotto del venerdì santo, all’intonare delle note della marcia funebre di Alberto Vella dal titolo una lacrima sulla tomba di mia madre, eseguita dal complesso bandistico. È una musica, una composizione che, innumerevoli generazioni di Sulmonesi e turisti, giunti sempre in città, hanno udito con emozione, commozione, con la memoria che è andata sempre indietro nel tempo, alla storia millenaria della città di Sulmona, dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità, Pio Arcisodalizio più antico di Sulmona le cui origini si attestano al milletrecentoventi; la culla dell’Arciconfraternita Trinitaria è la cappella del corpo di Cristo situata nel Palazzo della Santissima Annunziata.

Anche nella chiesa dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità in passato vi era l’allestimento dei Sepolcri, come provano alcune fotografie d’epoca risalenti agli anni milleottocentoottantanove, millenovecento. Soffermandoci alla tradizione dei Sepolcri la cultura non può non condursi alla figura imperitura di Ugo Foscolo, nato nel millesettecentosettantotto, morto nel milleottocentoventisette, resosi celebre anche per aver composto l’opera letteraria dal titolo I Sepolcri, carme costituito da duecentonovantacinque endecasillabi sciolti, in forma di epistola lirica, indirizzata alla persona di Ippolito Pindemonte; i Sepolcri vengono scritti nel milleottocentosei ed in seguito sono pubblicati nella città di Brescia nell’aprite del milleottocentosette.

I Sepolcri hanno collocato Ugo Foscolo fra le massime espressioni letterarie e culturali dell’intera letteratura italiana. Una delle ispirazioni, che indurranno Ugo Foscolo ha realizzare il carme dei Sepolcri, è stata l’entrata in vigore dell’editto napoleonico conosciuto come Saint Cloud del milleottocentoquattro, evento che darà luogo a dibattiti, dispute, che sarà destinato a cambiare le tradizioni legate alla sepoltura dei defunti dopo secoli. Il nuovo editto cambierà la storia delle tumulazioni dopo secoli, generando una realtà nuova la quale viene accolta con entusiasmo da parte dei fedeli. L’editto di Saint Cloud viene esteso in Italia nel milleottocentosei. Il provvedimento dispone che i morti siano seppelliti in maniera egalitaria in cimiteri edificati al di fuori delle città, non più quindi tumulati nelle chiese e nei conventi che, per secoli, hanno rappresentato il luogo di sepoltura dei defunti.Inoltre le tombe avrebbero dovuto avere stesse lapidi, medesima dignità e rispetto di fronte alla morte. Temi sempre attuali ed imperituri quelli legati al transito dalla vita alla morte, inizio di vita eterna, con il sepolcro il quale realizza la corrispondenza d’amorosi sensi fra il defunto e le persone in vita che si recano a far visita al suo sepolcro. La tomba è anche culto della memoria così come i registri cimiteriali. Il culto dei Sepolcri anche nella religione, con la tradizione del giovedì santo, rappresentano il culto delle tombe quali chiaro indice di civiltà e rispetto.

I Sepolcri hanno la tradizione dell’allestimento dell’Altare delle Reposizione” il quale, secondo la tradizione antica, viene addobbato mediante l’utilizzo di fiori, ed altre composizioni, quale omaggio all’eucarestia. Gli altari dei Sepolcri in genere rimangono allestiti sino al pomeriggio del venerdì santo, durante le celebrazioni della passione di nostro signore Gesù Cristo. Il termine Sepolcro degli altari della reposizione è termine usato soprattutto nella tradizione dell’Italia meridionale. Molti sono i fedeli devoti anche alla vetusta tradizione dei Sepolcri del giovedì santo. Tradizioni millenarie che suscitano fascino e che realizzano il fondamentale legame con il passato, guardando al futuro nella continuità della tradizione religiosa. Una delle tradizioni dei Sepolcri consta nel visitare e pregare sette altari in ossequio e deferenza al numero biblico sette. La tradizione dei Sepolcri rappresenta un prezioso messaggio Cristiano, speme di vita futura oltre la sepoltura. Religione, Tradizione, Confraternite prestigio secolare, patrimonio ancestrale da tutelare nella realtà attuale.

Andrea Pantaleo

Le fotografie d’epoca in bianco e nero del giovedì santo, all’interno della chiesa dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità, sono tratte dal libro avente il titolo L’Arciconfraternita della Santissima Trinità di Sulmona; la fotografia a colori del Sepolcro della chiesa di Santa Maria della Tomba di Sulmona, chiesa sede dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto, è stata scattata dalla mia persona