Sulmona: giovani,cultura ed Europa.La città in prima linea

Sulmona, 16 febbraio– Il Comune di Sulmona si è aggiudicato, in veste di capofila, il progetto europeo denominato "We Are The Europe – Euroscepticism? No thanks" nell'ambito programma europeo "Europa per i cittadini", Azione "Gemellaggio di città" ricevendo un contributo di 10.800 euro .

Al progetto parteciperà una delegazione del Comune di Šumperk, città gemellata con Sulmona dal 2017, composta da circa 10 rappresentanti della municipalità e 20 studenti provenienti da 4 istituti secondari superiori. Il progetto riguarda la delicata questione dell’euroscetticismo, quel sentimento di forte critica verso le istituzioni europee ed i suoi valori che, specialmente in questo periodo, anima un dibattito a livello europeo ancora più attuale proprio in ragione del prossimo rinnovo del Parlamento e del futuro dell’Europa. Il progetto si svilupperà dall’11 al 14 marzo 2019, con il coinvolgimento attivo del Liceo “Fermi” e del Liceo “Vico” di Sulmona, che hanno contribuito in maniera determinate nell’accoglienza della delegazione e nella realizzazione di incontri finalizzati a creare dibattiti tra gli studenti in merito alle opportunità provenienti dalla UE.

Le 4 giornate saranno caratterizzate da incontri e scambi culturali, dibattiti e approfondimenti sui temi del progetto coinvolgendo la cittadinanza per parlare del futuro dell’Europa e delle politiche di sviluppo a favore delle aree interne, grazie ai fondi europei con la presenza, tra gli altri, di importanti personalità provenienti dalle Istituzioni Europee come il Dott. Luigi Nigri Direttore Generale per la Politica regionale e urbana UE e la Dott.ssa Covassi Capo Rappresentanza Italia-Commissione Europea. “Questo risultato è per me motivo di grande orgoglio perché centra più obiettivi che mi ero posta sin da inizio mandato cioè quelli di avviare una stagione di attrazione di risorse dirette europee , potenziare i rapporti con paesi esteri e consolidare quelli con città gemellate per lo sviluppo dei reciproci territori e inserire Sulmona nei circuiti internazionali della conoscenza per stimolare forme di mobilità internazionale dei nostri studenti delle scuole superiori e dei loro insegnanti, per favorire l’apertura dei nostri giovani ad un mondo che è molto più ampio dei confini cittadini. Aprire la Città a realtà europee ed in particolare agli studenti stranieri, ospitarli, promuovere l’ integrazione con i nostri giovani, diventare un modello per gli scambi culturali è un obiettivo strategico su cui dobbiamo continuare a lavorare perché sarà fondamentale nel futuro. Negli scenari della globalizzazione non saranno mai competitive realtà chiuse in sé stesse”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini (h. 17,00)

L.D.M.