Sulmona: giovane allievo di Polizia penitenziaria si è tolto la vita nella sua abitazione in Puglia

Sulmona,20 giugno– Un giovane allievo agente di Polizia Penitenziaria, che stava svolgendo il percorso formativo presso la Scuola dell'Amministrazione Penitenziaria di Sulmona, si è tolto la vita nella sua abitazione in Puglia.

“Non ci sono parole per queste amare vicende interessate da inevitabili disagi oggettivi – commenta la CGIL e FP CGIL L’Aquila – ed è per questo che non entriamo in alcun merito dei fatti e del gesto, bensì ci limitiamo ad un mero rispettoso silenzio con espressioni di massima ed incondizionata solidarietà verso i propri familiari. A tal proposito – incalza il sindacato – continuiamo incessantemente ad appellarci affinché vi siano continue scrupolose attività formative e preventive, a partire dai corsi di formazione e per tutta la stagione professionale degli operatori penitenziari, nonché punti di ascolto tesi ad individuare eventuali rischi e condizioni difficoltose”. Così in una nota Francesco Marrelli Segretario Generale Camera del Lavoro CGIL L’AquilaAnthony Pasqualone, Gino Ciampa e Giuseppe Merola FP CGIL L’Aquila