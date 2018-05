Sulmona: giornata ecologica “puliamo il parco”

Sulmona, 17 maggio– Sono circa 300 gli studenti che parteciperanno alla giornata ecologica “Puliamo il parco fluviale“, organizzata per sabato 19 maggio (9:30-13:30) da Cogesa spa e dal Comune di Sulmona, che ha concesso anche il patrocinio. L’eco-evento rientra nell’iniziativa internazionale Let’s Clean Up Europe, (LCUE, giornata di pulizia straordinaria che coinvolge cittadini, volontari e studenti), organizzata da A.I.C.A. (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale).

Il posto scelto per la pulizia straordinaria è il Parco Fluviale Daolio di Sulmona. Il motivo della scelta è legato al fatto che il giardino pubblico più grande della città necessita di manutenzione più capillare.

Sono 218 gli alunni delle scuole medie che parteciperanno: in particolare si tratta di tutte le classi di prima media del circolo Radice – Ovidio per 94 ragazzi, più 80 delle Serafini – Ovidio (quattro classi prime), infine le classi IC e IB della Mazzini – Capograssi per un totale di 44.

A loro si aggiungeranno una sessantina di studenti del Polo Ovidio: 41 del liceo classico, 14 dell’artistico e 15 del Vico. Circa 40, invece, saranno gli alunni del Polo scientifico. A loro sarà consegnato un attestato di partecipazione per i crediti formativi dovuti alla partecipazione dell’eco-evento. L’invito è chiaramente rivolto a tutti e sono stati coinvolti i volontari delle frazioni, Christian De Santis che sta ripulendo il parco fluviale da un mesetto, gli scout, la protezione civile, gli Alpini e i vari comitati e collettivi cittadini.

Per la sicurezza è stato richiesto un modulo anti-incendio della protezione civile e la presenza di una pattuglia dei vigili urbani, in più sono state posizionate delle transenne a delimitare le aree più pericolose per i bambini.

Chiaramente la pulizia sarà effettuata in sicurezza con una guida ambientale Comieco e con personale specializzato di Cogesa SpA che affiancherà tutti i partecipanti, che saranno dotati della necessaria attrezzatura (guanti e sacchi). Durante tutta la mattinata per i bambini ci sarà un gruppo di professionisti (Euforie di Pratola Peligna) che si occuperà dell’animazione, con un laboratorio ecologico, uno spettacolo a tema e eco-gadget.

In più, nelle giornate precedenti sono stati effettuati dei sopralluoghi sul posto per individuare e circoscrivere le zone (eventualmente bonificate da rifiuti pericolosi) da pulire.

Per tenere l’evento è stato necessario prima affidare ad una ditta la pulizia del verde del parco e bonificare alcune zone rimaste preda dei vandali (per una spesa complessiva di circa 4mila euro). Un’altra ditta si è occupata della pulizia dei bagni, mentre gli operatori di Cogesa SpA sono a lavoro da giorni.