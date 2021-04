Sulmona: Giornata della terra- Earth day

La lunga “maratona” in air ed in streaming del Fermi.

Sulmona, 22 aprile– Una lunga maratona di festa e di riflessione, quella di oggi 22 Aprile, per il Polo Scientifico tecnologico “Fermi”, per celebrare una ricorrenza mondiale, la Giornata della Terra, ma soprattutto per dibattere sul tema della sostenibilità ambientale, all’insegna della contaminazione culturale, della trasversalità dei saperi, della cittadinanza attiva, della valorizzazione della Scienza, utile strumento di conoscenza, di prevenzione, di “sfida” dell’homo sapiens che oggi più che mai vuole ristabilire un “patto” di alleanza con la Natura, per la salute ed il bene di tutti.

On air su Radio Iperbole e in streaming sul nostro canale YouTube, un nutrito programma, aperto a tutta la cittadinanza.

La Rassegna stampa dei ragazzi, a inizio mattinata, inaugura la collaborazione con figure professionali dell’editoria e della stampa locale con la presenza di Patrizio Iavarone e sarà diffusa in radiofonia in tutte le classi del Polo.

A seguire, una serie di interventi e dibattiti, con ospiti eccezionali, per offrire spunti di discussione e di approfondimento.A disposizione di studenti e di visitatori esterni, fatte salve le misure di sicurezza, i nostri spazi laboratoriali e di ricerca. A partire dalle ore 10:00 saranno aperti il Museo di Storia Naturale presso Palazzo Sardi, vero “gioiello” del territorio, con esposizioni e sezioni naturalistiche di pregio, alla presenza dell’Assessore alla Cultura e all’Ambiente, Manuela Cozzi; e il laboratorio cinematografico, con proiezioni a tema.

Ad intervallare gli appuntamenti i preziosi contributi video dei maggiori esperti di cultura scientifica ed ambientale, membri del nostro Comitato tecnico-Scientifico: Guido Tonelli, ricercatore del CERN, Massimo Temporelli, fondeur del FABLAB di Milano, Piergiorgio Landini, illustre geografo.

Una maratona on air ed in streaming per tutti, studenti, docenti, genitori, cittadini, uniti più che mai nell’obiettivo accomunante del bene pubblico e della salvaguardia del pianeta Terra.