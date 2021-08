Sulmona: Gerosolimo ha deciso: “mi candido!!”

Sulmona,9 agosto– La notizia è rimbalzata in città in modi diversi e canali svariati. Di certo non ha colto di sorpresa gli osservatori piu’ attenti anche se negli ultimi giorni si erano intrecciate ipotesi svariate.L’ex Assessore regionale Andrea Gerosolimo ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco della città alle prossime amministrative di Ottobre- Lo farà guidando una coalizione di liste civiche, all’interno delle quali si ritrovano tantissime persone, uomini e donne, molte delle quali anche con esperienze politiche e amministrative diverse.-Con quella di Gerosolimo la griglia di partenza si allarga: dopo quella dell’avv. Vittorio Masci che guiderà una coalizione di centro destra e di Gianfranco Di Piero, ex Assessore comunale Dc alla Cultura negli anni passati anche con apprezzabili risultati che guiderà una coalizione di centro sinistra,questa sera arriva quella di Andrea Gerosolimo. Francamente non sappiamo se ne arriveranno ancora delle altre ( si parla con insistenza anche di una quarta candidatura ma è ancora tutto da verificare) l’importante è che questa occasione possa fra trionfare idee,progetti, nuove solidarietà per costruire una città migliore sopratutto se si tiene conto che negli ultimi tempi uomini e donne si sono alimentati, dentro e fuori i partiti, solamente di polemiche sterili , veleni inutili che hanno fatto danni alla città. Oggi di questa gente Sulmona non sa che farsene anche perchè i sulmonesi sono molto piu’ attenti e responsabili di quello che si possa ipotizzare Ecco l’annuncio di Gerosolimo

Ho deciso di candidarmi al governo della Città perché voglio assumermi la responsabilità in prima persona. Lo faccio perché sono innamorato di Sulmona e dei Sulmonesi ed ho tanta voglia di continuare ad ascoltare la gente in ogni luogo, nelle piazze e nelle strade ed anche nei bar!Sono onorato della fiducia che hanno riposto in me le numerose persone che animano le nostre liste, insieme a loro, stiamo preparando per Sulmona, Città territorio, una vera e propria rivoluzione, un programma di rilancio economico e sociale che coinvolgerà tutti.

Un elemento qualificante di questa “rivoluzione” sarà la “pacificazione” e lavorerò in ogni modo per far sì che in città si respiri un clima di confronto e non di scontro, lavorerò affinché ci sia un combattimento di idee e non di offese. In tal senso non posso che salutare con favore la candidatura a sindaco dell’amico Gianfranco Di Piero con cui ho condiviso anni di attività politica. Ora l’obiettivo è allargare il più possibile la coalizione affinché le tante risorse umane e professionali di questa città scendano in campo in prima persona.

Il rilancio dell’economia e del benessere dovranno essere le direttrici che guideranno la rinascita del centro abruzzo e della nostra città che è un palcoscenico di straordinaria bellezza. Su questo palcoscenico, io ci metto la faccia in prima persona. Tutti devono essere protagonisti del cambiamento.