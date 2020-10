Sulmona: furto, un arresto e una denuncia

Sulmona, 12 ottobre- È stata beccata mentre rubava dei prodotti in vendita dagli scaffali di un supermercato a Sulmona servendosi persino di un bambino di 6 anni per il furto. A notarla, mentre nascondeva la merce, è stato un poliziotto di Sulmona fuori servizio che l’ha bloccata. Sono riusciti a dileguarsi il bambino e un uomo che attendeva la ladra in auto. B.A. 24enne di nazionalità marocchina, residente ad Avezzano, è stata arrestata per furto aggravato e trattenuta in cella di sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica del tribunale di Sulmona.

Oggi il poliziotto che ha arrestato la 24enne, presente in tribunale per testimoniare al processo per direttissima, ha riconosciuto tra la gente presente nei rpessi del palazzo di giustizia, il complice, fuggito ieri, tranquillamente in attesa dell’esito del procedimento a carico della donna. L’identificazione ha consentito di denunciare l’uomo grazie anche all’intervento dei colleghi del Commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona.Sulmona

(M.T.)