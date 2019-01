Sulmona: flash mob- giorno della memoria

Sulmona, 26 gennaio– Ore 11.00. Le scale dell’Annunziata gremite e affollate da 1400 donne e uomini: tutti gli alunni del Polo Scientifico Tecnologico, tutto il Collegio dei docenti, insieme, partecipi ed emozionati, in memoria delle vittime della Shoah, per non dimenticare e per imparare dal passato, per non ripetere orrori e crimini contro l’Umanità.

Grande lavoro e notevole impegno dei ragazzi, dei nostri studenti, protagonisti veri dell’evento, principali promotori ed organizzatori dell’iniziativa: il Comitato studentesco e i rappresentanti d’Istituto del Polo, i rappresentanti di classe e tutti gli alunni. Una scuola-comunità che abolisce recinti e si apre alla città, nella condivisione di valori identitari comuni e fondanti la civiltà.

Un braciere al centro, sulla strada, segno di morte e insieme di speranza e di rinascita. Le voci commosse e vibranti dei ragazzi che hanno letto testimonianze dirette, brani, poesie sulle atrocità e le efferate violenze di una triste pagina della storia.

È accaduto, ma non deve accadere più. La manifestazione si chiude con le note della colonna sonora de “La vita è bella”, malinconiche e insieme testimoni di un messaggio d’amore, di rigenerazione, perché si possa tornare a credere nell’uomo, nel bene, nell’amore.(h.17,30)