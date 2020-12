Sulmona: “Finisterrae”,la ricerca artistica di Marco De Angelis

“E’ una terra che attende, e non dice parola” (C. Pavese)

Sulmona, 31 dicembre- “Finisterrae” (ai confini della terra) è la ricerca artistica più recente di Marco De Angelis: pitture, tecniche miste ed incisioni sul tema del confine, della soglia, della trasformazione, della necessità di oltrepassare ed osservare altri mondi ed universi possibili.Nell’impossibilità di realizzare la mostra, si è comunque deciso di condividere una parte del lavoro di ricerca con un evento online: attraverso una breve clip, inserita in uno spazio espositivo virtüale (dal latino virtus, virtù; esistere in potenza), sarà quindi possibile fruire di un piccolo frammento della rassegna che doveva essere inaugurata in questi giorni negli spazi della Rotonda di San Francesco a Sulmona, a cura di Francesca Ferzoco.

Nel video saranno presenti alcuni dipinti del pittore (2019-2020) con musiche di Beppe Frattaroli: una selezione delle ultime opere prodotte ed i riferimenti ai temi pittorici.Questo evento virtuale sarà quindi solo un’anticipazione della mostra che ci si augura di realizzare nei prossimi mesi, provando, così, a far da ponte nel tentativo di mantenere un contatto con il pubblico.

L’esigenza nasce dalla volontà di non spegnere la voce ed il lavoro del settore artistico, che con i suoi molteplici linguaggi rappresenta un mondo onirico e creativo capace di generare coscienza, e non solo profitto. Un modo per restituire attenzione e dignità verso tutte quelle attività culturali come il teatro, la musica, il cinema e la danza, oscurate in questi mesi, ma essenziali nella costruzione umana ed artistica. Dare spazio e voce ad un’esigenza non silenziabile: quella dell’istinto a creare, a comporre, a comunicare, a reinventare linguaggi e soprattutto tendere ad una bellezza che possa arricchire gli animi in questo tempo sospeso di profonda crisi umana, oltre che economica.

In questa “Finisterrae”, seppur virtuale, vi invitiamo a lasciare traccia emotiva e scritta del vostro passaggio, come in un immaginario libro firma.

Per visitare l’esposizione online “Finisterrae”:

Facebook: https://fb.me/e/10kjpGBnN

Youtube: https://youtu.be/DCL2r_gmNt0

Sito web dell’artista Marco De Angelis: www.lastradablu.com

Francesca Ferzoco

Marco De Angelis