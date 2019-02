Sulmona: ” Fermiinmusica” questa sera al Caniglia

Sulmona, 26 febbraio- Concerto serale per la rassegna “Fermiinmusica” organizzata dal Liceo scientifico “Fermi” di Sulmona, in collaborazione con la Camerata Musicale Sulmonese. Domani, martedi 26 febbraio, alle 21, al Teatro comunale Caniglia, sarà protagonista del concerto il pianista Michele Di Toro.

Molto vario il programma proposto da Di Toro. Accanto a brani di autori classici come Chopin, Beethoven e Mozart, il pianista proporrà anche brani di Astor Piazzolla, Lucio Battisti, Domenico Modugno.Di Toro si è diplomato con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, conseguendo il Diploma d’Esecuzione all’unanimità, presso L’Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi. La tecnica e le conoscenze acquisite con gli studi classici ed una innata capacità d’improvvisazione gli consentono di interpretare autori classici con un linguaggio contemporaneo e prevalentemente jazzistico. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il Premio per Pianisti Jazz “F. Gulda”,ottenendo una nota di merito al Concorso Internazionale “Martial Solal” a Parigi.

Si è esibito con vari artisti tra cui Tim Garland, Paolo Fresu, Fabrizio Basso, Franco Cerri, Barbara Casini, Joyce Youille, Yuri Golubev, Alain Caron, Daniele Di Bonaventura, Alessandro Quarta, Ensemble di Archi e Fiati della Berliner Philarmonica Orchestra, Andrea Bacchetti. Ha collaborato con l’attore Alessandro Preziosi in un progetto dedicato a Fernando Pessoa. Ospite di varie rassegne e festival, tra cui Umbria Jazz, Settimana Mozartiana di Chieti, Iseo Jazz, Festival Jazz Santiago del Cile e Mozartiana Festival di Danzica. Si è esibito nei teatri, negli auditorium e nei jazz-club delle principali città italiane e di alcuni paesi esteri tra cui Francia, Germania, Svizzera, Turchia, Cile, Finlandia, Gran Bretagna e Canada.

Gli è stato conferito il Premio Internazionale Dante Alighieri, il 4 dicembre 2010 a Pescara, per aver fatto conoscere e promosso la nostra terra, oltre i confini nazionali, grazie alle sue opere ed al suo impegno, in campo sociale, economico e culturale. È stato ospite di importanti trasmissioni televisive e radiofoniche quali “L’infedele” di Gad Lerner su La7 e “Tu Si Que Vales” di Maria De Filippi su Canale 5 e, dal 2012, è testimonial dell’UNICEF Abruzzo e dal 2017 testimonial del Polo ad orientamento artistico “Le Nove Muse, ovvero un Curricolo Verticale Orientante e Continuo per l’Arte” costituito da nove Istituti Scolastici della provincia di Chieti. Nel mese di settembre dell’anno 2014 è stato nominato Direttore Artistico della “Nuova Scuola Comunale di Musica – Città di Montesilvano”. (h.9,30)