Sulmona, 24 dicembre- L’atmosfera delle festività natalizie a Sulmona, grazie alle taradionali luminarie, è sempre particolarmente bella e fanno della nostra città un luogo attraente e carico di fascino

Le vetrine dei negozi contribuiscono ad impreziosire il centro storico Sulmonese con le loro luci ed addobbi stupendi. In città si percepisce un’atmosfera particolare. Siamo andati ad ammirare più da vicino alcune luminarie allestite non solo lungo Corso Ovidio, ma anche in alcune dimore storiche Sulmonesi. Palazzo Tabassi, un’abitazione lungo Corso Ovidio, l’albero posto di fronte lo stupendo palazzo della Santissima Annunziata, sono solo alcuni degli straordinari giochi di luce che si possono realizzare ed allestire con le luminarie, le quali destano ininterrottamente fascino ed emozioni.Si resta incantati nell’ammirare il gioco e le scenografie della luce; si realizzano delle vere e proprie opere d’arte con il gioco delle luce, la quale rischiara la notte della millenaria città di Sulmona, con la Sua storia e fasti immortali. Anche la luce può realizzare capolavori i quali sono ammirati dai cittadini.

Il Natale con le sue tradizioni secolari accomunano milioni di persone in tutto il mondo, generando una preziosa relazione e legame nella società internazionale. Le luminarie son foriere di fascino, prestigio, bellezza incantevoli, e la città di Sulmona non è da meno anche in questa storica tradizione. Le luminarie si realizzano in ogni punto oltre ad abbellire qualunque parte di una costruzione quale balconi, i presepi, per addobbare l‘albero di Natale; come tutte le realtà storiche, di vetusta tradizione, il mondo delle Luminarie ha un itinerario interessante e prestigioso. Prima dell’invenzione della luce elettrica esse erano alimentate mediante altri combustibili quali torce alimentate con catrame o, in alternativa mediante l’utilizzo e l’impiego di olio lampante. Sempre prima dell’invenzione della luce elettrica l’albero di Natale era illuminato mediante l’utilizzo di candele, le quali emanavano una luce calda ed intensa, definita anche luce del mondo, la quale illuminava il periodo del Natale.

L’albero di Natale si inizia ad addobbarlo mediante l’utilizzo di uminarie alimentate mediante luce elettrica nella seconda metà del Diciannovesimo Secolo. Il ventesimo secolo segnerà il trionfo definitivo delle decorazioni natalizie luminose con luce elettrica, le quali inizieranno ad utilizzarsi per illuminare ed abbellire le strade pubbliche, le fontane, ed altro ancora.

