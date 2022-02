Sulmona: ex Assessore Bianchi, ecco cosa abbiamo fatto per il Centro di Aggregazione giovanile

Sulmona,9 febbraio– Alcune considerazioni rilasciate gionri fa da un Assessore della Giunta Di Piero ad un giornale locale ( e gli altri?) sulla vicenda della riapertuta del Centro di Aggregazione giovanile e Informagiovani non sono piaciute all’ex Assessore Comunale e Vice Sindaco Marina Bianco che ha deciso di fare chiarezza sull’intera vicenda.

Dice Bianchi “Dopo aver letto, su testata giornalistica locale, della riapertura del Centro di Aggregazione Giovanile e Informagiovani,ho aspettato e riflettuto prima di inviare questo scritto. Ho sentito dentro di me che dovevo, per me stessa e per il lavoro fatto, delle precisazioni.Le affermazioni /informazioni riportate nell’articolo risultano, a mio avviso, fuorvianti. Nel ribadire che, in qualità di Assessore e Vice Sindaco della passata Amministrazione, non ho mai disposto la chiusura del Centro Giovanile – Informagiovani sito in Via Dei Sangro ma ho semplicemente dato seguito a norme governative (è sufficiente rileggere), mi pongo alcuni interrogativi. Anche se lo avessi chiuso io, in un momento di chiusure totali o parziali di ogni attività, dispiace oggi ai giovani avere una struttura mantenuta e riammodernata?

Dispiace all intera collettività che le attività dei nostri giovani vengano svolte in una struttura per la quale ho voluto verificare lo stato di agibilità e funzionalità? Dispiace a tutti se nella struttura possano tenersi corsi corsi di formazione? Dispiace se le figure di riferimento dei ragazzi siano qualificate in possesso di specifici titoli (educatore con diploma di laurea, psicologo iscritto all’albo)? Dispiace se la struttura non sarà solo un luogo di incontro e di svago ma anche di formazione ed indirizzo? Dispiace se si potranno organizzare eventi capaci di creare potenzialità aggregati? Dispiace se all interno del centro dovrà porsi attenzione alle fasce più a rischio?

Bene se dispiace questo la responsabilità è mia che ho fatto predisporre atti per l’affidamento del servizio che dettagliatamente prevedono tutto questo. Atti e documenti che sono reperibili sul sito Istituzionale del Comune di Sulmona dalla Delibera di Giunta (17/09/21)alla Delibera Dirigenziale (8/10/21)al capitolato per l’affidamento. A me non dispiace affatto che altri possano attuare quanto “imbastito e cucito” per lungo tempo e fra tante difficoltà.

La cittadina Marina Assunta Bianco che, con pazienza attende di poter verificare non solo la prosecuzione di azioni già iniziate ma delle “vere novità” amministrative, ringrazia per l’attenzione”.