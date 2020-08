Sulmona: emergenza sanitaria, Lega e Pd chiedono di sospendere tutti gli eventi

Sulmona, 21 agosto– Dice il Circolo Pd di Sulmona ” Le condotte dell’amministrazione comunale sono sempre più sconsiderate ed incomprensibili. La stessa Anna Maria Casini, che chiedeva a squarciagola la zona rossa per un unico focolaio durante il lock down (quello della clinica San Raffaele), consente, con ben cinque focolai in corso, eventi che comportano naturalmente degli assembramenti e l’impossibilità di utilizzo della mascherina.A nulla sono valse finora le richieste di cancellare le manifestazioni che espongono a rischio i partecipanti. Non ci stupiamo più di nulla, neppure di tanta grave superficialità, ma registriamo fortunatamente una consapevolezza da parte di cittadini e di altre forze politiche sulla totale inadeguatezza della gestione della pandemia e sulla necessità che si intervenga ponendo un limite alla “movida” sulmonese. – Dice i” Le condotte dell’amministrazione comunale sono sempre più sconsiderate ed incomprensibili. La stessa, che chiedeva a squarciagola la zona rossa per un unico focolaio durante il lock down (quello della clinica San Raffaele), consente, con ben cinque focolai in corso, eventi che comportano naturalmente degli assembramenti e l’impossibilità di utilizzo della mascherina.A nulla sono valse finora le richieste di cancellare le manifestazioni che espongono a rischio i partecipanti. Non ci stupiamo più di nulla, neppure di tanta grave superficialità, ma registriamo fortunatamente una consapevolezza da parte di cittadini e di altre forze politiche sulla totale inadeguatezza della gestione della pandemia e sulla necessità che si intervenga ponendo un limite alla “movida” sulmonese.

Prefetto dott.ssa Cinzia Torraco il presente comunicato affinché valuti di intervenire a tutela delle popolazioni dell’area più critica di tutta la provincia di L’Aquila e forse dell’intero Abruzzo”. Chiediamo pertanto che, al pari di quanto saggiamente deciso in altri Comuni, anche a Sulmona vengano immediatamente sospese tutte le attività a rischio in quanto il prezzo da pagare anche in termini di vite umane potrebbe essere altissimo, ed inoltriamo all’Ill.moil presente comunicato affinché valuti di intervenire a tutela delle popolazioni dell’area più critica di tutta la provincia di L’Aquila e forse dell’intero Abruzzo”.

Anche il Coordinamento della Lega per laValle peligna insiste sullo stesso problema “Chiediamo al Comune di Sulmona, scrive in una nota, di cancellare e sospendere gli eventi programmati in questi giorni perché con 5 focolai in corso e circa 80 persone in quarantena per il Covid 19 è il minimo che si possa fare a tutela della comunità. È da considerare anche il fatto che per un solo focolaio, durante il lock down, la sindaca di Sulmona, aveva chiesto persino l’istituzione della Zona rossa e oggi la prima cittadina Annamaria Casini, lascia fare”. La situazione nel comprensorio Peligno desta più di qualche preoccupazione per la Lega Sulmona che contesta la scelta dell’amministrazione comunale sulmonese di non evitare situazioni di rischio per la cittadinanza e in particolare la Lega rimprovera il Governo nazionale per aver lasciato aperti porti e aeroporti nonostante l’arrivo di una seconda ondata di contagi, preannunciata da settimana dall’elevato numero di contagi che si è registrato in altri Paesi, anche al confine con l’Italia.