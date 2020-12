Sulmona: emergenza sanitaria ed economica, il Comune in difesa dei commercianti

Sulmona, 19 dicembre- In questo difficile periodo di pandemia, che ha colpito duramente anche il nostro territorio, sono molti i commercianti in grave difficoltà che stanno sopportando le restrizioni che in alcuni casi potrebbero rivelarsi fatali per alcuni di loro. Il sindaco Annamaria Casini e il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco hanno ascoltato i rappresentanti dell’associazione “Oltre la Saracinesca”. In questo difficile periodo di pandemia, che ha colpito duramente anche il nostro territorio, sono molti i commercianti in grave difficoltà che stanno sopportando le restrizioni che in alcuni casi potrebbero rivelarsi fatali per alcuni di loro. Il sindacoe il vicesindaco con delega alle Attività Produttivehanno ascoltato i rappresentanti dell’associazione

“Il loro grido di dolore deve farci riflettere sugli enormi sacrifici che stanno affrontando e di come questa emergenza stia colpendo non solo la salute pubblica, ma anche il nostro fragile tessuto economico. Sono lavoratori che hanno una loro dignità e vogliono solo poter lavorare, ma ora hanno bisogno di aiuto da parte delle istituzioni con misure appropriate. In questo anno terribile molti di loro hanno potuto lavorare solo pochi mesi ed è necessario un sostegno reale e immediato da parte di Regione e Governo per consentire loro di superare questo periodo” dichiara il sindaco Annamaria Casini. “Continueremo ad accoglierli, ad ascoltarli ma soprattutto a cercare di aiutarli” afferma il vicesindaco Marina Bianco che aggiunge “L’amministrazione vuole stare al loro fianco per sostenerli come può, sia promuovendo nelle varie sedi le loro necessità, che intervenendo direttamente con piccoli incentivi alle imprese e con contributi sociali per le situazioni più pesanti”.