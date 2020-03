Sulmona: emergenza Covuid-19, la solidarietà del Vice sindacio Bianco  a imprenditori e professionisti

Sulmona, 24 marzo– “In questo momento di enormi difficoltà dovuto all’ emergenza COVID-19, sento di esprimere la mia vicinanza a tutti i titolari di aziende, nonché ai miei colleghi. Tutti stanno incontrando notevoli difficoltà e subendo danni economici. Danni che si ripercuoteranno per mesi su tutto il tessuto produttivo e che ad oggi neanche i massimi esperti sono in grado di quantificare. Ho inviato una nota all’assessore regionale con delega alle Attività Produttive Mauro Febbo, affinché si adoperi, per quanto nelle sue competenze e possibilità, per colmare tutte le lacune del decreto “Cura Italia” che ha lasciato fuori da tutele ed indennizzi molti soggetti ed evidenziato che molte misure adottate risultano insufficienti. Inoltre ho messo a disposizione la mia persona al fine di favorire una puntuale ed approfondita disamina delle criticità e possibili soluzioni, che, in un contesto come la Valle Peligna, necessitano di una attenzione specifica. Coinvolgeró tutte le associazioni per favorire la massima partecipazione ad un costruttivo dialogo nell’ interesse del nostro territorio”. Lo afferma il vicesindaco con delega alle Attività Produttive Marina Bianco. (h.17,30)

( foto da reteabruzzo.com)