Sulmona: festa d’addio del Mary Anne fra commozione e ricordi

Sulmona, 4 novembre– Serata di ricordi, commozione, allegria, ma anche purtroppo di mestizia quella che si è vissuta ieri sera nel magnifico locale di Sulmona Mary Anne, per la serata d’addio, per l’atto conclusivo di questo memorabile locale che, dopo vent’anni, chiude lasciando un ricordo straordinario di un lungo periodo costituito da cortesia, ospitalità, professionalità, esperienza, avendo sempre gustato gli ottimi menù.

Dal 1998 al 2018 il Mary Anne ha visto transitare innumerevoli giovani e generazioni meno giovani, accomunati tutti dalla passione e l’attaccamento al locale, punto di riferimento indelebile il quale ha contribuito a fare una parte la storia della città . Tanta l’emozione e ricordi emozionati e fors’anche commossi tutti anche la titolare la Signora Anna Maria Conti e tutto lo Staff del locale. Il Mary Anne in questo ventennio ha visto essere protagoniste indimenticabili serate, innamorarsi innumerevoli giovani, celebrare feste di San Valentino le quali hanno fatto innamorare molte persone, compleanni, lauree, fidanzamenti, goliardie di ogni tipo, avendo tutti come pilastro ed icona fondamentale questo straordinario locale Sulmonese. Ieri sera non è stata una serata qualsiasi in quanto molta era la tristezza visibile negli sguardi e volti di molti presenti. I cittadini, hanno risposto ancora una volta in gran numero, con attaccamento ed emozione, all’atto conclusivo del locale, all’ultima serata, all’ultimo sabato di un fine settimana che segna purtroppo il tramonto di un’epoca, di un ventennio indimenticabile, che resterà nella memoria di tutti.

È stata servita anche la torta in un’atmosfera davvero particolare. Personalmente anch’io ho molti ricordi dei momenti meravigliosi trascorsi al Mary Anne; ero presente all’inaugurazione avvenuta nel lontano 1998 ed ho sentito il dovere ed il piacere di essere presente anche all’atto conclusivo del 2018, raccontando questa serata di chiusura. Ho provato sensazioni forse finanche difficili da spiegare perché da domani mattina qualcosa mancherà in città, nell’animo di tutti noi, nella Società Civile sia di Sulmona, sia dell’intero territorio. Il Mary Anne era frequentato da tutti non soltanto dai Sulmonesi. Sarà triste transitare in Via Porta Romana e non vedere più l’esistenza del locale, sarà triste giungere ad un fine settimana e sapere di non potersi più recare al Mary Anne; grazie alla signora Anna Maria Conti e all’intero Staff del locale per quanto hanno dato in questo ventennio; i clienti e l’intera Società Civile vi ricorderanno sempre con affetto, stima, infinita gratitudine. Grazie ancora infinitamente di tutto.

Andrea Pantaleo