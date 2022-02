Sulmona: ed ora riesplode il problema del Comandante di Polizia Urbana

Sulmona, 2 febbraio. Torna a tenere banco nella politica di Palazzo San Francesco la questione del Comandante della Polizia Municipale che già tante polemiche e tensioni aveva suscitato in passato e che ora si ripropone in tutta la sua dimensione.La materia del contendere, come direbbero gli esperti di diritto amministrativo, risiede nel metodo seguito dalla Giunta Municipale che impone alla Pubblica Amministrazione, in questo caso il Comune, di affidare l’incarico per il posto resosi vacante per un periodo non superiore ai sei mesi a quel dipendente, di pari livello o di livello inferiore, purchè in possesso dei requisiti di legge per assolvere a dette funzioni, con l’impegno dell’Amministrazione di attivare le procedure concorsuali per il posto resosi vacante.

Il caso è tornato oggi prepotentemente alla ribalta grazie ad una interpellanza a firma dei consiglieri di opposizione in Comune (Vittorio Masci,Salvatore Zavarella, Franco Di Rocco,Andrea Gerosolimo,Luigi Santilli,Antonietta La Porta) che hanno chiesto di conoscere “Quali motivi hanno indotto il sindaco a nominare con apposito decreto il nuovo Comandante di Polizia Locale, se intende revocare l’atto in autotutela, se intende attivare immediatamente le procedure concorsuali per il reclutamento del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale e quali previsioni o iniziative sono state adottate al fine di evitare ulteriori rivendicazioni salariali”

Nell’iniziativa assunta dai sei consiglieri comunali ( la prima dal loro insediamento) si ricostruiscono le diverse vicende che si sono susseguite negli ultimi anni attorno alla gestione delle politiche delle risorse umane,i costi e sopratutto la vicenda del Comandante della Polizia Urbana fino ad arrivare agli ultimi adempimenti come l’autorizzazione al Comando presso il Comune di Scafa del dipendente Leonardo Mercurio ( in data 4 gennaio 2022) e l’affidamento temporaneo dello stesso incarico per la durata di un anno al dott Massimiliano Giancaterino comandato dal Comune di Pescara . Cosa farà ora la Giunta comunale? Lo capiremo già nella prossima riunione quando l’interpellanza approderà all’esame del Consiglio comunale. Forse.