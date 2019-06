Sulmona: ed ora esplode il ” caso” della DMC e la strana riunione con i tecnici della Snam

Sulmona, 28 giugno– “Non ritengo corretto che l’amministrazione comunale sia stata invitata a partecipare a un incontro, con la scusa di affrontare il tema del turismo, importantissimo per la nostra città, insieme ad operatori del settore e imprenditori, per poi trovarsi, invece, di fronte ai rappresentanti della Snam, i quali hanno illustrato il progetto della centrale di compressione che vogliono realizzare a Sulmona. Progetto che questo territorio e questa amministrazione stanno avversando da anni su tutti i fronti e con tutti i mezzi, ritenendolo opera inutile e dannosa. Stigmatizzo fortemente tale comportamento” E’ quanto afferma l’assessore Manuela Cozzi, in riferimento all’incontro che si è svolto ieri sera nella sede di un’associazione locale organizzato da Dmc “Terre d’Amore”. – “Non ritengo corretto che l’amministrazione comunale sia stata invitata a partecipare a un incontro, con la scusa di affrontare il tema del turismo, importantissimo per la nostra città, insieme ad operatori del settore e imprenditori, per poi trovarsi, invece, dii quali hanno illustrato il progetto della centrale di compressione che vogliono realizzare a Sulmona. Progetto che questo territorio e questa amministrazione stanno avversando da anni su tutti i fronti e con tutti i mezzi, ritenendolo opera inutile e dannosa. Stigmatizzo fortemente tale comportamento” E’ quanto afferma l’assessorein riferimento all’incontro che si è svolto ieri sera nella sede di un’associazione locale organizzato da

“E’ incredibile” continua l’assessore Manuela Cozzi “che proprio un consorzio turistico sposi progetti che penalizzano fortemente questo settore. Se la Snam si è scomodata a venire a Sulmona, al fine di dire la propria sul progetto, poteva partecipare al convegno che si è svolto proprio ieri stesso nell’aula consiliare, alla presenza di istituzioni, esperti, professionisti, comitati, associazioni e cittadini. Pur senza invito, i rappresentanti della Snam sarebbero stati accolti per un confronto. Resta il fatto che per garbo istituzionale avrebbero potuto interloquire con gli amministratori comunali nelle sedi opportune e non nei salotti della città. Con mia grande sorpresa” aggiunge l’assessore Manuela Cozzi “erano presenti all’incontro serale l’assessore regionale all’ambiente Emanuele Imprudente e la consigliera regionale Antonietta La Porta, i quali erano invece assenti, nonostante fossero stati invitati nella sede del Comune di Sulmona dove ci si è confrontati sul progetto Snam e per i quali era attesa la loro presenza, in merito al ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar del Lazio. Urge un chiarimento a questo punto da parte della Regione” conclude l’assessore “Ritengo sia importante comprendere in maniera chiara da che parte stia la Giunta regionale e cosa intenda fare riguardo questo progetto, per il quale un intero territorio e l’Abruzzo stesso avevano espresso fortemente contrarietà con tutti gli atti e in tutti i modi in questa lunga e annosa battaglia”. (h. 17,00)

( nella foto: l’Assessore comunale di Sulmona Manuela Cozzi)