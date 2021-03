Sulmona ed il Centro Abruzzo, ora basta. E’ tempo di agire

l’econolmista sulmonese Aldo Ronci ne è fortemente convinto anche perchè le sfide che sono dietro l’angolo impongono una diversa qualità della politica locale e sopratutto della Regione da porre al servizio delle nostre comunità.. Come innescare, si chiede, sviluppo in un quadro regionale? Le diverse idee sono contenute nel rapporto presentato nelle ultime ore che rappresentano una guida precisa per quanti vogliono impegnarsi nella politica e nelle Istituzioni. Una cosa è certa: la stagione delle chiacchiere è finita, serve tanta coesione territoriale, passione, capacità e sopratutto determinazione se veramente si vuole affermare un cambiamento profondo per restituire al Centro Abruzzo una speranza per affermare la svolta auspicata. Intanto torna d’attualità la strategia delle sette aree funzionali ( per i tanti vantaggi che ne possono derivare) ma è necessario iniziare con il presentare in Consiglio regionale un’apposita proposta di legge. Chi lo farà? Quali partiti si dichiarano disponibili a lavorare per questo territorio sostenendo il Ddl? Vedremo.

Sulmona, 30 marzo- Negli ultimi decenni del secolo scorso, grazie soprattutto ai cospicui aiuti concessi dalla Comunità Europea, l’eco-nomia abruzzese è cresciuta con ritmi superiori non solo a quelli delle altre regioni del Mezzogiorno ma anche a quelli medi nazionali. In questo contesto Sulmona, spiega Aldo Ronci, ha visto affluire nel suo territorio nume-rose e importanti im-prese esogene che hanno determinato un ritmo di crescita notevolmente elevato dell’economia locale e soprattutto dell’occupazione; inoltre a Sulmona la popolazione è cresciuta in maniera vertiginosa registrando un incremento del 23%, valore di gran lunga superiore all’8% abruzzese che era, a sua volta, già superiore a quello italiano del 5%.

Sul finire degli anni novanta i brillanti risul-tati conseguiti determinano la fuoriuscita dell’ Abruzzo dal regime dei sostegni previsti dai fondi strutturali dell’ Unione Europea a cui si aggiunge il fenomeno della globalizzazione.A Sulmona questa fuoriuscita dagli aiuti determina una fuga, peraltro già iniziata, di numerose e importanti imprese con un conseguente fortissimo calo dell’occupazione che continua tuttora, calo accompagnato da un elevato tasso di spopolamento che decresce a ritmi impressionanti registrando una flessione del 9% con uno spread negativo rispetto all’Italia di 13 punti percentuali mentre l’Abruzzo, comunque, annota una crescita della popolazione del 2% registrando uno spread negativo rispetto all’Italia di 2 punti percentuali. In buona sostanza sia l’Abruzzo e ancora di più Sulmona non riescono a passare da un’economia assistita ad una economia di mercato.

In questo periodo ( dal 2014 al 2019) la popolazione sulmonese registra una flessione di 1.643 residenti. In valori percentuali Sulmona flette del 6,58% pari a una decrescita 7 volte quella italiana che è stata dello 0,89%.A Sulmona le imprese attive annotano una perdita di 101 imprese che in valori percentuali è stata pari a 6 volte quella italiana (-5,40% contro -0,93%).

Il Sistema Locale del Lavoro di Sulmona presenta:

un tasso di occupazione (40,3%) che lo colloca al penultimo posto della graduatoria regionale;

un tasso di disoccupazione (13,3%) che gli fa conquistare la maglia nera;

un tasso di inattività (53,6%) che lo pone al penultimo posto della graduatoria regionale.

Dalle considerazioni fatte emerge con grande forza che Sulmona e il Territorio Peligno hanno bisogno di incalzare su 2 priorità :

l’incremento dell’occupazione;

il miglioramento della qualità della vita.

Numerosi economisti considerano le politiche di sviluppo territoriali degli ultimi decenni un clamoroso fallimento.Un fallimento che il Territorio Peligno ha purtroppo sperimentato sulla sua pelle. Infatti agli inizi degli anni 2000 la Regione ha finanziato due Piani di sviluppo locale:

il PIT Valle Peligna con un intervento di 12 milioni di euro;

il Patto Territoriale Comunità Montana Peligna con 38 milioni di euro;

con uno stratosferico intervento complessivo di ben 50 milioni di euro, che, a quanto affermato dall’Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL), organismo del Ministero dello Sviluppo Economico: si è complessivamente configurato come una iniezione di pura finanza sul territorio.

Lo spopolamento si combatte soprattutto con l’incremento dell’occupazione.

Chi può incrementare l’occupazione ? Nell’attuale contesto l’incremento dell’occupazione può essere ottenuto soprattutto dalle imprese (per la maggior parte private) che operano nel libero mercato e in particolare dalle micro e piccole aziende locali che rappresentano il 99% del totale delle aziende ed occupano il 64% degli addetti e che costituiscono un potenziale economico e occupazionale inutilizzato.

L’intervento della Regione

Il vero problema è come dare alle micro e piccole imprese abruzzesi, ed anche a quelle del Territorio Peligno, l’opportunità di accedere all’innovazione; a tal fine, a livello regionale bisogna istituire una rete regionale per l’innovazione.

In questo periodo alla crisi occupazionale e demografica si aggiungono gli effetti negativi della politica della spending review che pone in atto una serie di misure che, di fatto, determinano un pesante taglio ai servizi essenziali e necessari peggiorando la qualità della vita. La spending review è stato purtroppo attuata con la pratica dei tagli lineari nei servizi.

Per le Aree Interne Montane in via di spopolamento, la disponibilità dei servizi essenziali (scolastici, sanitari, trasporti) e necessari (giustizia, cultura, innovazione) contribuisce a rendere più attrattivi questi territori, costituisce la precondizione per l’innesco dello sviluppo locale e garantisce il permanere della popolazione.

Allo stato si ha l’opportunità da parte della Regione di adottare lo strumento dell’Agenda Urbana che, meglio di qualsiasi altro, potrebbe avviare un percorso di sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il territorio Abruzzese.

L’Agenda Urbana in Italia, a oggi, a livello delle singole regioni, è declinata in forma molto libera e diversificata. Ad esempio la Regione Abruzzo nel POR FESR 20014-2020 (Piano Operativo Regionale) ha individuato come sistema urbano cui destinare queste risorse le sole quattro città Capoluogo Chieti, l’Aquila, Pescara e Teramo, invece la Regione Toscana ha destinato le risorse oltre che alla città metropolitana di Firenze, anche a 14 Aree Funzionali Urbane.

La realizzazione dell’Agenda Urbana Abruzzese, secondo uno studio del Dipartimento di Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” coordinato dal Prof. Roberto Mascarucci, prevede la suddivisione del territorio regionale in 7 Aree Urbane Funzionali che fanno riferimento alle Città Medie di Pescara-Chieti, Teramo, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto.

L’istituzione delle Aree Urbane Funzionali tornerebbe a mettere le Aree della Regione comprese quelle Interne al centro dell’interesse e dell’attenzione della politica regionale e ciò comporterebbe per esse un impegno a livello regionale: