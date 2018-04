 Sulmona ed i giorni  che verranno

Inizia oggi una settimana a Palazzo San Francesco importante ma assai delicata. Arriva in Aula mercoledì il bilancio di previsione ma è soprattutto un bilancio politico sul lavoro fatto in questi due anni. La città è fortemente indebolita,la politica oltre litigi e giochini da quattro soldi portati avanti dai soliti personaggi, non sta offrendo uno spettacolo dignitoso. Non ci sono rischi per approvare il documento( i numeri ci sono ) ma è sul futuro che regna confusione nella maggioranza e nella minoranza tra la voglia di salire sul treno e la tentazione di resistere e continuare sulla propria strada. E allora si agita, ad arte, lo spauracchio di un nuovo Commissario che molti oggi a Sulmona considerano forse il danno minore

Sulmona,29 aprile- Il dibattito politico in città si è ormai inaridito. Il confronto sui grandi temi è scomparso, la vivacità e la polemica pure. Si litiga molto,si costruisce poco.Le ultime vicende scoppiate in casa Pd dove la litigiosità è superiore al dialogo ne sono la riprova piu’ convincente. Ma anche negli daltri parti non si percepiscono segnali. Nel centro destra come nel centro sinistra. Figuriamoci nelle formazioni civiche che non sanno nemmeno da dove cominciare ad affrontare i problemi della città.

Quel simpatico giovanottone di consigliere comunale che invoca il “ pragmatismo amministrativo “ ( come se nella pubblica amministrazione le decisioni possono essere assunte in maniera superficiale e con atti non completi quindi inefficaci) suscita tenerezza .Ha ragione Pasquale, il mio amico calzolaio, che spesso mi capita d’incontrare “ Ogni popolo e ogni comunità si merita il governo e gli amministratori che si sceglie”. Uomo saggio, dal pensiero acuto e sempre attuale. Eppure quella che inizia oggi per Sulmona è una settimana particolare dopo mesi di paralisi,crisi, rimpasti, dimissioni,sostituzioni di assessori ecc..

Mercoledì c’è una seduta di Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione e non è escluso che si apra anche una riflessione sul bilancio politico di questi due anni sull’Amministrazione Casini/1, sui risultati raggiunti,su quelli mancati e su come muoversi per il futuro.

C’è stato in questi giorni un accavallarsi di chiacchiere e molti hanno evidenziato il rischio dell’arrivo di un nuovo Commissario. Un falso problema perché la maggioranza non corre nessun rischio sui numeri ( come ha confermato di recente il Consigliere regionale Gerosolimo) . Ed è vero, i numeri ci sono .Restano da capire però alcune cose: perché allora il Pd si era offerto di garantire il soccorso, ora o in futuro, se l’Amminstrazione Casini ce la puo’ fare da sola ?

Il soccorso, a nostro avviso, non significa solo voto a favore o astensione ma anche assenze strumentali per abbassare il quorum dei presenti e mettersi al riparo da eventuali agguati. Questa solidarietà non richiesta ( e forse non gradita) offerta dal Pd a cosa doveva servire allora? E soprattutto a chi ? Qualcuno si è chiesto se Sulmona non dovesse essere utilizzata come già capitato mesi addietro come laboratorio per provare qualche pastrocchio che solitamente viene ideato,organizzato e confezionato lontano,Pescara o l’Aquila, a cui spesso i fenomeni di casa nostra si adattano e ubbidiscono magari sulla pelle dei sulmonesi.

Ed allora viene il sospetto ( ma solo quello) che tutta la sceneggiata di questi per la costruzione del futuro Esecutivo a Palazzo San Francesco ( circolano già alcuni nomi che sono tutto un programma) sia stata organizzata a tavolino dove maggioranza ed una parte di opposizione avrebbero organizzato il gioco della parti per superare le difficoltà del momento. Staremo a vedere.

Ma come sarà il bilancio che verrà, che indirizzi conterrà, quali obiettivi puo’ raggiungere ? Come si collega ai grandi risultati conseguiti da questa amministrazione negli ultimi due anni ?E poiché qualche bontempone si è affannato a dimostrare che in questi ultimi anni l’Amministrazione comunale in carica ha centrato molti obiettivi facendo un buon lavoro e risolvendo problemi che attendevano risposte da oltre venti anni non sarebbe sbagliato conoscere a meno di 48 ore dalla seduta del Consiglio comunale il contenuto del documento di programmazione finanziaria e ci piacerebbe anche conoscere e sfogliare il bilancio analitico per saperne qualcosa in piu’.

A proposito di quello che capitava in passato ci pare di ricordare che le consultazioni su questo documento partivano con largo anticipo, la città veniva coinvolta, gli organi di informazione pure. Venivano coinvolte anche le Associazioni,i sindacati ed i portatori di interesse diversi. Oggi l’Amministrazione Casini si presenta ad un appuntamento così delicato con mezza Giunta, senza un Vice sindaco e senza un Assessore che avrebbe dovuto garantire la prima vera e urgente riforma a Palazzo San Francesco, quella del personale Perché questo non è accaduto?

Una cosa è certa: questo modello di Amministrazione comunale, caraterizzato da un civismo anomalo e inconcludente, ha fallito la sua missione e non è piu’ in grado di garantire nulla alla città. Far finta di non capire significa non voler bene a Sulmona. I giorni che verranno non si preannunciano migliori di quelli che ci lasciamo alle spalle.

Oggi ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità ed offrire una ipotesi di solidarietà per il bene comune senza trasformismi e senza inciuci. Ma questa disponibilità va presentata e manifestata alla luce del sole, in Aula nei prossimi giorni. La città deve poter capire e giudicare. Chi pensa di potersi accordare come fanno di solito quattro amici al bar per qualche strapuntino e ripetere copioni di una politica che non esiste piu’ evidentemente ha perso il contatto con la città, e non si rende piu’ conto dell’agonia che sta vivendo. Poi perché lamentarsi il giorno dopo le elezioni se la gente riserva alla politica una rumorosa pernacchia ? (h.9,00)