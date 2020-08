Sulmona: ecco il Premio letterario “Metamorfosi”

Sulmona, 5 agosto– La Casa editrice Sulmonese Lupieditore ha bandito la prima Edizione, versione Estiva, del Premio Letterario Internazionale “Metamorfosi“per Poesia, Racconti e Romanzi rigorosamente inediti per questa prima edizione, riservandosi di allargare ad altre sezioni nella prossima edizione invernale. I premi saranno in denaro, in pubblicazioni e targhe per i primi cinque classificati di ogni sezione e saranno giudicati da una Giuria di Eccellenze nel campo della Letteratura che per garantire la regolarità del premio saranno resi noti alla chiusura del bando.