Sulmona: ecco il cartellone per un’estate “ frizzante” e ricca di appuntamenti

Sulmona, 1 luglio– Conferenza stampa questa mattina a Sulmona, nell’aula consiliare di palazzo San Francesco, per presentare i cartelloni degli eventi estivi che avranno luogo sia a Sulmona, sia nel territorio peligno. Presenti l’assessore alla cultura del comune di Sulmona Manuela Cozzi, Valter Colasante Presidente dell’associazione Muntagninjazz manifestazione giunta alla sua XV^ edizione, Patrizio Maria D’Artista Direttore Artistico del Teatro Maria Caniglia stagione di prosa. Un’edizione che si annunia di grande interesse e che propone un’offerta di qualità e molto ricca di appuntamenti.

Il Muntagninjazz Festival, il Sulmona Teatro Festival, teatro per grandi e piccoli, con l’atteso spettacolo il 5 agosto del famoso Antonio Rezza, Leone d’Oro alla carriera a Venezia, mostre di arte e fotografia, letteratura, la musica per tutti i tipi di target, i concerti della Camerata Musicale Sulmonese, il Rock festival, la gastronomia con lo Street Food per la prima volta in piazza Garibaldi. E ancora: tre appuntamenti dedicati a San Celestino V, visite museali, lezioni di yoga, festival della restanza, concorso dei giovani talenti.

“La città non rinuncia alla cultura e agli eventi ludici e ricreativi per grandi e piccoli in un momento, auspichiamo, di ripartenza. Nonostante le tante difficoltà in questo anno, a causa della pandemia, siamo riusciti ad allestire un cartellone poliedrico, coinvolgendo prioritariamente le tante associazioni cittadine, che ringrazio, alle quali abbiamo messo a disposizione, oltre al patrocinio, l’ uso gratuito di spazi funzionalizzati, piani della sicurezza standard, dando vita a una programmazione, che accontenta il pubblico di tutte le età. Gli eventi sono quest’ anno articolati mese per mese, con possibili aggiornamenti, per andare incontro alle esigenze delle associazioni che con grandi sforzi sono riuscite a programmare gli eventi”. Lo afferma l’assessore Manuela Cozzi.Il presidente dell’associazione Muntagninjazz Valter Colasante ha illustrato il cartellone del XV Muntagninjazz Festival, che, tornando itinerante tra i paesi del territorio, come alle origini, aprirà il 16 luglio fino al 10 agosto la prima parte dedicata ai concerti in altura abbinati alle escursioni in montagna.

5 le date dei concerti che si svolgeranno al Parco Fluviale (21.30): 12 agosto con Drusilla Foer Eleganzissima, 13 agosto Nico Gori Swing 10tet “Swing classics”, 14 agosto Roberto Gatto Ensamble “Nino!” omaggio a Nino Manfredi, 16 agosto Irene Grandi “Io in blues”, 17 agosto con Davide Shorty&Straniero Band Fashion. Ad illustrare il “Sulmona Teatro Festival- Teatro Corto” (3 – 4 luglio ore 21 Cortile palazzo San Francesco) è stato Patrizio Maria D’Artista, presidente dell’associazione Meta, una delle 7 associazioni teatrali che, per la prima volta insieme, hanno dato vita ai 10 spettacoli che andranno in scena nelle due serate, nella formula del teatro corto, il cui ricavato sarà destinato all’ organizzazione di corsi di arteterapia e teatroterapia per gli ospiti del centro diurno psichiatrico “Giuliana Fapore” di Sulmona- Dipartimento di salute mentale Asl1.

I biglietti possono essere acquistati per gli appuntamenti teatrali sia su oooh.events, oppure all’ufficio turistico sito al palazzo dell’Annunziata in Corso Ovidio; per il Muntagninjazz i biglietti potranno acquistarsi sia su Ciaotickets, oppure presso la stazione di carburanti di Paolo Di Fonso sita a Sulmona in Viale Giuseppe Mazzini.

Andrea Pantaleo