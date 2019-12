Sulmona e quel dubbio amletico: pedonalizzare o non pedonalizzare ?

Sulmona, 17 dicembre- Se sia più nobile sopportare pazientemente automobilisti irriducibili che scorazzano per il corso riducendolo ad una camera a gas, e vederli parcheggiare a caso davanti a qualche monumento, oppure reagire e scagliare con forza una delibera per chiudere 50, 100 metri o anche tutto il corso, rigorosamente solo nei week end estivi o nelle vacanze di Natale, ma la notte no? Che fare di fronte a questo dilemma? Meglio dormire, come si fa da quarant’anni, e mantenere la vecchia ZTL? Ma si, dormire, anzi sognare… Sul problema della pedonalizzazione del Centro storico di Sulmona interviene l’Associazione bicincontriamoci

Sognare un progetto condiviso , spiega l’Associazione, per questa piccola preziosa città, un progetto affidato a persone competenti, super partes, senza più personalismi né prese di posizione o distinguo. Ognuno pronto a cedere su qualcosa per poter andare avanti tutti insieme.

Sognare un centro storico, TUTTO il centro storico, completamente libero dai veicoli, dove le persone finalmente possano riprendersi lo spazio in tranquillità, dove ci si muove a piedi, in bici o con agili navette elettriche, e dove i vigili non hanno più niente da fare. Strade e piazze ripulite, tornate al loro antico splendore, dove i bambini possono giocare tranquillamente e le persone chiacchierare e passeggiare col naso all’insù per osservare i palazzi e il cielo.