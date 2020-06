Sulmona: è morto l’ex Vice Sindaco Angelucci

Sulmona,21 giugno- Grave lutto per la politica cittadina. Stamani si è spento presso Ospedale di Pescara Nicola Angelucci, Da anni combatteva, con compostezza e riservatezza, contro una grave malattia Già Assessore, Presidente del Consiglio comunale a Sulmona e Vice sindaco della città ma soprattutto esponente di spicco di Forza Italia sulmonese e abruzzese.Stretto collaboratore dell’on Aracu per tanti anni Angelucci era soipratutto pcrsona garbata e di grande equilibrio in ogni circostanza anche quando la bagarre si faceva calda lui cercava sempre la mediazione per far trionfare il ruolo della Istituzione e soprattutto il bene della citta. Angelucci aveva 62 anni, lascia la moglie e due figlie. Forse già domani si svolgeranno i fuunerali.