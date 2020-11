Sulmona: è morto il prof. Raffaele Santini

Sulmona,30 novembre- E’ morto stamani presso l’Ospedale di Pescara dove era ricoverato da tempo il prof. Raffaele Santini. Molto conosciuto in città ed in Abruzzo per il suo impegno culturale e soprattutto per la sua signorilità di persona colta e sempre disponibile. Aveva 68 anni. Autore di tante pubblicazioni in passato era stato anche sindaco di Pacentro. Santini ha lottato fino alla fine contro la sua malattia ma questa mattina all’alba il suo cuore ha cessato di battere. Nelle prossime ore la, salma sarà riportata a Sulmona dove presso la Casa funeraria sarà allestita la Camera ardente. Ai familiari alla moglie Liberata ai figli Mario e Pierluigi le condoglianze della nostra redazione ( red)