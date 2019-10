Sulmona: è morto Ezio Barcone

Sulmona, 16 ottobre– Si è spento questa mattina all’età di 88 anni, Concezio (Ezio come lo chiamavano affettuosamnente amici e conoscenti) Barcone. Persona mite e silenziosa ma un grande animatore di eventi e iniziative culturali della città. Giornalista pubblicista per anni è stato collaboratore del quotidiano “ Il Tempo” e direttore del periodico il Trinitario dell’Arcivconfraternita della Santissima Trinità. Dal dal mese di luglio scorso si trovavavricoverato in Ospedale per una grave malattia che lon aveva colpito. Alla famiglia Barcone le condoglianze di tutta la redazione del nostro giornale (h. 14,00)