Sulmona, è morto a 45 anni l’avv Nino Ruscitti

Sulmona, 13 febbraio– Un grave lutto ha colpito nel pomeriggio di oggi la famiglia del direttore del nostro giornale Giovanni Ruscitti. Nel pomeriggio, presso l’Ospedale di Chieti dove era ricoverato da qualche gionro, è deceduto improvvisamente il primogenito Nino,45 anni, avvocato molto conosciuto e apprezzato non solo in città ma anche in Abruzzo per il suo rigore professionale,la sua preparazione e soprattutto per quelle forme umane che ne facevano una persona speciale. La redazione del “Corriere Pelogno” e tutti i collaboratori del giornale si stringono in questo momento così difficile attorno a papà Giovanni,alla signora Giuseppina e all’altro figlio Daniele,giornalista anche lui , per testimoniare le piu’ affettuose condoglianze

Lucilla Di Marco