Sulmona e l’emergenza sanitaria: le preoccupazioni del sindaco

– L’ultima ordinanza del Presidente della Regione,emanata nella serata di ieri, ha già creato in città malumori e critiche.Le iniziative già avviate da tempo dal Comune di Sulmona sulla base di provvedimenti di propria competenza ma non basta. La Regione ai tempi del caso ” San Raffaele” criticava gli amministratori comunali per per aver invocato provvedimenti urgenti e magari ricorrendo anche alla istituzione della cosiddetta ” zona rossa”. Ma da allora cos’è cambiato per la città e territorio per il potenziamento dei servizi sanitari mentre la politica locale continua a dividersi su polemicucce di basso profilo e niente piu’ Poi l’appello finale di Anna Maria Casini per ” sollecitare tutti i rappresentanti istituzionali della nostra area di qualsiasi appartenenza politica affinché si facciano parte attiva e promuovano azioni sugli aspetti sanitari per superare questa difficile situazione del nostro territorio”

Sulmona, 10 settembre- "Mascherine obbligatorie anche all'aperto tutto il giorno con ordinanza sindacale e stop agli eventi sono attivi a Sulmona già da due settimane.I protocolli di sicurezza esistono già per la gestione di esercizi commerciali e pubblici esercizi e ho disposto da tempo alla Polizia Locale l'incremento di controlli, con il personale disponibile". È quanto afferma il sindaco Annamaria Casini all'indomani dell'ordinanza firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio. "Tra due settimane riaprirà la scuola e da giugno scorso stiamo lavorando, con una corsa contro il tempo, sulle strutture scolastiche per consentire un rientro nella migliore maniera possibile.

Ma vista l’attuale situazione, cosa accadrà il 24 settembre al riaprirsi delle scuole? La mappa del contagio è ferma a domenica solo perché nel fine settimana non si sono eseguiti tamponi: manca il personale per accelerare lo screening sanitario e circoscrivere il contagio di focolai che, come ha ribadito la Regione e la stessa Asl1, sono individuati e circoscritti, dunque tracciabili con l’intensificarsi dei tamponi. Non smetterò mai di ribadire, come sto facendo in continuazione, che occorre rispettare con rigore tutte le regole di comportamento per convivere con il virus e ciascuno di noi deve evitare situazioni di assembramento, con distanziamento sociale, uso mascherine e igienizzazione delle mani.

Sono preoccupata, insieme ai tanti cittadini che mi sollecitano continuamente, per come sta evolvendo la situazione anche per la nostra fragile economia. Ribadisco per l’ennesima volta che è indispensabile potenziare risorse su servizi di Prevenzione con l’ invio di personale sanitario e Forze dell’ordine per incrementare i controlli.

Colgo l’occasione” conclude il sindaco “per sollecitare tutti i rappresentanti istituzionali della nostra area di qualsiasi appartenenza politica affinché si facciano parte attiva e promuovano azioni sugli aspetti sanitari per superare questa difficile situazione del nostro territorio”.