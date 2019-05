Sulmona e le sfide della politica

Sulmona,22 maggio– Assemblea pubblica a Sulmona, nella sala conferenze della Comunità Montana, tenuta dai Consiglieri Comunali Bruno Di Masci e Antonio Di Rienzo . Fra i presenti Armando Sinibaldi, Debora D’Amico, Fabio Pingue,Luigi Santilli, Luigi Biagi Vice Sindaco della città di Sulmona con deleghe al personale e trasporti, Mauro Tirimacco assessore ai lavori pubblici, Fabio Pingue, . Molti i temi affrontati non soltanto il sostegno alla candidatura alle elezioni europee di domenica prossima dei due candidati del Partito Democratico Pina Picierno e Giosi Ferrandino. Bruno Di Masci, nel suo lungo intervento, ha sottolineato l’importanza di aver sostenuto l’attuale amministrazione comunale, ed il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, al fine di non determinare e causare il tredicesimo commissariamento della città che sarebbe durato per un anno e cinque mesi.Molti i temi affrontati, fra essi quello delle scuole della città che, nonostante il finanziamento di 44 milioni, non vedono l’inizio dei lavori di ristrutturazione, il Liceo Classico Ovidio, una delle culle storiche della città Ovidiana, insieme alla biblioteca, le quali necessitano di tornare a piazza venti settembre per farla tornare ad essere lo storico salotto culturale della città.Sulmona da troppi anni, come hanno sottolineato Bruno Di Masci ed Antonio Di Rienzo, versa in un isolamento sia culturale, sia territoriale, i quali stanno deteriorando il tessuto sociale, economico, lavorativo sia di Sulmona, sia dell’’intero territorio. L’esodo triste e drammatico dell’emigrazione dei giovani rappresenta una condizione , preoccupante emorragia, che non accenna di arrestarsi, con il futuro che si prospetta di impoverimento anche per la partenza dei giovani, i quali rappresentano la fondamentale continuità in tutto. Occorre una politica valida sul territorio con visione lungimirante delle mete ed obiettivi che s’intendono conseguire. Il tempo stringe come si è sottolineato nel corso del dibattito ed occorre far presto.

Andrea Pantaleo