Sulmona e le giornate Fai d’Autunno

Oggi secondo appuntamento per visitare le bellezze della regione.In Abruzzo 51 luoghi della cultura aperti in 12 borghi da visitare.Queste occasioni raccontano la straordinaria varietà di un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia. Attraverso questo importante evento l’Italia ritrova la propria identità e ci fa sentire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso Paese, considerato il bene comune di ogni italiano.Grande attenzione viene riservata anche a Sulmona con i suoi luoghi simbolo e le sue bellezze storiche e monumentali

Sulmona,14 Ottobre- Dopo la prima giornata di ieri nella quale l’affluenza è stata favorita dal bel tempo in tutta la regione,oggi,domenica 14 ottobre, è in programma la seconda delleGiornate FAI d’Autunno, il grande evento realizzato dai Gruppi FAI Giovani, che consente la visita a luoghi solitamente inaccessibili, tra palazzi nobiliari, aree archeologiche, borghi che custodiscono antiche tradizioni, monumenti ai caduti, chiese, musei e centri storici che svelano spazi sorprendenti e sconosciuti della nostra regione.

In Abruzzo 51 luoghi della cultura aperti al pubblico in 12 borghi tra i più interessanti della regione saranno visitabili guidati dai volontari Fai, da Apprendisti Ciceroni delle scuole del territorio o, in alcuni casi, dal personale delle strutture, grazie agliitinerari tematicie alle aperture specialiproposti dal FAI– Fondo Ambiente Italiano.

Le Giornate FAI d’Autunno raccontano la straordinaria varietà di un’Italia che sempre di più si riconosce nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia. Attraverso questo importante evento l’Italia ritrova la propria identità e ci fa sentire tutti parte di uno stesso grande e meraviglioso Paese, considerato il bene comune di ogni italiano.

La vastità e l’enorme fragilità di un patrimonio che invecchia sommate a incuria, negligenza, inconsapevolezza, perdita di antichi saperi, indolenza mettono sempre di più arischio i nostri beni artistici e paesaggistici, insieme alla nostra storia, alla nostra identità e alla nostra sicurezza.Per arginare questo pericolo, dobbiamo imparare a proteggere le nostre bellezze, non solo, attraverso grandi restauri, ma anche prendendoci cura del nostro patrimonio ogni giorno con attività di manutenzioneordinaria e programmatache, in molti casi, permettono di rallentare il degrado, prevenire i danni e ridurre i rischi derivanti dall’ambiente, consentendo anche un rilevante risparmio economico sul lungo periodo.

Conoscerela storia e le caratteristiche dei luoghi e degli edifici, essere consapevolidell’interazione con l’ambiente e degli effetti negativi di una mancata manutenzione, osservarei mutamenti e i segnali che provengono dal paesaggio e dai manufatti, pianificare interventi piccoli e frequenti secondo un ordine di priorità e in base alle risorse disponibili.

Per poter portare avanti questo impegno fino al 31 ottobre è stata promossa la campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordati di salvare l’Italia”, con cui il FAI invita le persone a partecipare alla sua missione: sul sito www.fondoambiente.itsarà dedicataainuoviiscritti la speciale quota di iscrizione di 29 euro anziché 39. Inoltre, in accordo con la campagna #salvalacquache il FAI promuove per sensibilizzare i cittadini sul valore di questa risorsa preziosa ma sempre più scarsa, quest’anno molti percorsi avranno come fil rougel’acqua e tra i siti visitabili ci saranno numerosi mulini, dighe, cisterne, acquedotti e depuratori. Ogni regione ha i propri appuntamenti, ogni località le sue sorprese e anche quest’anno il catalogo dei luoghi aperti a tuttiè molto vario e ricco di proposte.

Le proposte consigliate per la città

Passeggiata alla scoperta di luoghi, storie e memorie della Sulmona medievale Tutte le aperture di Sulmona sono organizzate in collaborazione con la Commissione Europea in occasione dell’anno Europeo del Patrimonio Culturale. La città di Sulmona ha ricevuto contributi europei per la valorizzazione turistica grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR Abruzzo 2007-2013. Monastero di Santa Chiara * Piazza Garibaldi Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a curadegli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona. Palazzo e Chiesa della SS. Annunziata * Corso OvidioLe visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10 -13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30)e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona. Ilpunto di ritrovo è presso i Portici di Corso Ovidio. Acquedotto Medievale * Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a curadei Volontari FAI, APC, Apprendisti Ciceroni Liceo Classico Ovidio di Sulmona. Punto di ritrovo presso i Portici di Corso Ovidio.

Palazzo Tabassi * Via Ercole Ciofano Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico “Ovidio” Sulmona, dei Volontari FAI e APC Sulmona. Terrazza Palazzo Frattaroli Piazza Garibaldi

Le visite saranno possibili sabato e domenica in orari 10-13 e 15-18 (ultimo ingresso ore 17,30) e saranno a cura dei Volontari FAI, APC e degli Apprendisti Ciceroni Liceo Classico Ovidio di Sulmona. Punto di ritrovo presso i Portici di Corso Ovidio. (h. 9,00)