Sulmona e le elezioni che verranno

Sulmona, 23 settembre– Con la firma del decreto della indizione delle elezioni fissate al 10 febbraio 2019 e con la relativa pubblicazione sul Bura (Bollettino Ufficiale) che avverrà nella giornata di domani la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale,di fatto, puo’ partire. Le elezioni,come si sa, sono sempre una grande occasione di riflessione per giudicaare il lavoro portato avanti negli ultimi anni in favore della proprisa città o del territorio di riferimento.

Non basta esprimere reazioni smodate sui social sempre piu’ sfogatoio di frustrazioni di massa ci vogliono analisi appropriate, documentate ma anche proposte credibili in termini di fattibilità e risorse adeguate per raggiungere determinati obiettivi. Sicuramente nel dibattito delle prossime settimane e mesi la politica portata avanti a Palazzo San Francesco avrà il suo peso per tutto quello che è successo in questa città negli ultimi anni. Il fallimento dell’Amministrazione Casini è soprattutto il fallimento delle scelte compiute dagli elettori sulmonesi incapaci di individuare una classe dirigente adeguata e rappresentativa. Ma è anche il fallimento di una politica, quella del civismo, che è stata dannosa in città e alla Regione ma è stata anche il fallimento dell’altra politica, quella dei partiti, che attraverso le diverse espressioni istituzionali (Comune, Regione e Parlamento) non sono state capaci di presentare, oltre alle solite lamentazioni, proposte importanti per fronteggiare i bisogni reali di questo territorio.

Basta sfogliare gli atti ufficiali della Regione dove non si trovano tracce di proposte di legge per questa città per rendersene conto. Perfino quelli che predicano la politica del cambiamento sono stati invisiibili e poco attenti rispetto alle sfide che attendono risposte. Il piu’ attivo in Consiglio regionale in favore di questa città è stato sicuramente Leandro Bracco,teramano, ex grillino oggi leader di Si ( sinistra italiana) che ha depositato sempre con puntualità e rigore una decina fra interrogazioni e interpellanze Qualche tentativo , ma poca cosa, anche Pietrucci (Pd) e Ranieri (M5S).Degli altri non si hanno notizie

Molta di questa gente ,ma anche Partiti e Movimenti, torneranno a frequentare la città fra qualche giorno dove sognano ( loro) di trovare una folla plaudente. Certamente l’Amministrazione comunale litigiosa e inconcludente non ha contribuito a costruire una buona politica né a porre la questione Sulmona al centro delle strategie regionali. Le cause ? Secondo noi la scarsa esperienza che ha finora caratterizzato l’Amministrazione comunale della città ma anche la scarsa rappresentatività istituzionale e lo scarso peso politico che si trascina ancora dietro. E senza parlare dell’immagine complessiva appannata descritta sui media regionali e talvolta nazionali delle alterne vicende che si vanno ancora accavallando a Palazzo San Francesco.

E’ davvero malinconico perché sia detto con molto realismo nei prossimi giorni analizzeremo anche il lavoro massiccio della Giunta regionale abruzzese che secondo la nostra intuizione è stato straordinario e mai realizzato negli oltre quarantaciqnue anni di storia della Regione Abruzzo eccezion fatta ovviiamente per l’emergenza terremoto del 2009 Qui non è in discussione il ruolo di Luciano D’Alfonso sul quale ognuno puo’ avere il giudizio che crede sulla persona e sul politico ma certamente non si puo’ disconoscere che questo Esecutivo ha prodotto un lavoro straordinario in tutte le direzioni che mai si era percepito prima veicolando sull’Abruzzo tantissime risorse nazionali e nazionali e comunitarie.

Anche nel Centro Abruzzo ci sono state attenzioni importanti come le risorse a valere sul Masterplan per 13 milioni di euro destinati all’Abbazia Celestiniana. Noi spesso abbiamo criticato la scelta che poteva essere ben altra ma abbiamo rispettato l’attenzione massiccia che ci è stata riservata. Gli unici a non fare niente nei confronti della Regione sono stati finora solo gli inquilini di Palazzo San Francesco che non hanno incalzato al Regione a fare presto o magari rimodulare il finaziamento per altre priorità.- Nell’Alto Sangro le risorse del Masterplan sono già state utilizzate per la costruzione dei nuovi impianti di risalita che hanno garantito nuova spinta all’economia del territorio. Ma anche lì ci sono giovani amministratori comunali che marciano a quattro cilindri mentre i nostri camminano con le ruote sgonfie.

E poi tanti altri aspetti di cui necessariamente bisognerà rifletter nelle prossime settimane. L’unica cosa che bisogna chiedere ai sulmonesi questa volta è di aggrapparsri a quell’orgoglio civico che ha sempre contraddistinto la nostra gente nei momenti difficili. E questa volta la condizione non è difficile ma drammatica e Sulmona non puo’ continuare ad essere una comunità dove tutto è consentito perché oltre a lamentarsi i sulmonesi “ sono considerati brava gente” e sono sempre uddienti. No, questa volta non è piu’ possibile. Ma di queste cose parleremo anche nei prossimi giornri. Buona domenica a tutti

Asterix